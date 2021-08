Turismo inició un nuevo ciclo de capacitación para emprendedores formoseños

Compartir

Linkedin Print

Ayer por la mañana, en el marco de las capacitaciones que lleva adelante el Ministerio de Turismo de la provincia, se dio inicio al ciclo de capacitación: «Fortaleciendo las capacidades locales. Estrategias de comercialización en turismo».

Del acto de apertura participaron el diputado nacional Ramiro Fernández Patri; el director de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, ingeniero Federico Muracciole, el director de gestión y desarrollo de la secretaría de ciencia y tecnología, licenciado Diego Ortiz; el director de administración del Ministerio de turismo, contador Marcelo Fernández; el director de Promoción y Vinculación Científica y Tecnológica, Lino Abdón Princich; y el asesor del Ministerio de turismo, doctor Gustavo Silguero.

Esta capacitación que dura tres meses está organizada por el Ministerio de Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, el Ministerio de Turismo y la Secretaría de Ciencia y Tecnología; y está dirigido a emprendedores, comerciantes de artesanías, de productos regionales y otros rubros vinculados al turismo.

Durante los encuentros se desarrollará, por un lado, un curso de Ecommerce, que abarca la creación de una tienda online, las ventajas de los medios de pagos electrónicos, la utilización de estos medios de pagos, el uso de pasarelas de existentes, tales como Mercado Pago, Todo Pago, Pay Pal, etcétera; y la planificación de la logística y configuración de los medios de envíos.

Y, por otro lado, un curso de gestión de páginas web y marketing digital, que tiene como objetivo aprender a crear un sitio web completo de los emprendimientos y vincularlos estratégicamente con las redes sociales, administrando la información, actividades, agenda, reservas, entre otros.

Al respecto, Fernández Patri expresó que “compartimos una jornada muy emotiva donde compañeros de Ministerio de Economía, la Jefatura de Gabinete, Ciencia y Tecnología y turismo, trabajaron sobre como brindarles a los emprendedores formoseños, herramientas que permitan mejorar la comercialización de sus productos a través de medios electrónicos y un eslabón más que es los medios de pagos”.

“Que desde el Estado les estemos brindando estas herramientas, es un paso importantísimo que estamos dando para la solución del desarrollo en el mundo. Porque lo decía recién, el problema del mundo no es la creación de riqueza, sino la redistribución de la misma”, manifestó.

Asimismo, el legislador remarcó el rol del Estado presente, ayudando a pequeños artesanos aborígenes, por ejemplo, a que accedan a mercados y al pago rápido y efectivo, incluso con financiamiento, de todos sus servicios y productos.

“Esto arranca ahora con una capacitación virtual, por el contexto de pandemia y además va permitir que no solos se capaciten acá en Formosa capital, sino en todo el territorio provincial”, indicó.

En ese sentido, Fernández Patri detalló que los destinatarios podrán aprender a armar una página web y también sobre marketing, “el productor tiene que comunicar todo el proceso que hay detrás de un producto para que el consumidor no solo vea el precio del producto sino el valor asociado que hay en el fondo”.

“Por ejemplo, la artesanía, el valor ancestral que hay, de ir a buscar al monte la materia prima y el tiempo que lleva la elaboración va hacer que el consumidor esté dispuesto a pagar un mejor precio si lo sabemos comunicar”, explicó.

Y aseveró: “Esto es parte del Modelo Formoseño, que no tiene otra cosa como eje y centro que el desarrollo del hombre y la mujer formoseña”.

Por su parte, Federico Muracciole, director de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, argumentó a este medio que, de un tiempo a esta parte, el Ministerio de Turismo con referentes municipales, vienen identificando “a las personas que les pueda servir estas herramientas” y, al igual que la Secretaria de Empleo “vienen trabajando desde hace tiempo, con emprendedores locales, que están vinculados al turismo”.

“Esta integralidad con organismos municipales permite llegar a diversos actores de distintos lugares”, aseguró.

También el funcionario se refirió a los dos cursos antes mencionado y aclaró que ambos son teóricos prácticos.

“No solo exposiciones de como se hace una página web o una plataforma de comercio electrónico, sino que vamos trabajar con los emprendedores para que a medida que se va dictando el curso, vayan desarrollando la página o plataforma”, anticipó.

Y concluyó: “Para que al final del curso le quede hecha su página. Con buenas imágenes, información, medios de pago, medios de envió, todo lo referido una forma de comunicar y vender a través de los medios de comunicación”.

Compartir

Linkedin Print