Turismo municipal recibió a ciclista que recorre el país para concientizar sobre el mal de parkinson

El sanjuanino de 57 años, Omar Rojas, adoptó la vida de ciclista para hacerle frente a la dura enfermedad del Mal de Parkinson. De esta manera, día a día sube a su bicicleta para realizar cerca de cien kilómetros, en una cruzada para ganar salud, mayor conciencia en la población y la aprobación de una Ley que trate sobre las enfermedades neurológicas crónicas.

Durante el arribo a la ciudad, Omar Rojas fue recibido por la directora de Turismo de la Municipalidad, Cristina Salomón, quien expresó: “Nos sentimos halagados de recibir a quien está haciendo una campaña de concientización sobre el Mal de Parkinson, recorriendo el país en bicicleta”.

“Quiero hacer extensivo el agradecimiento al señor Miguel Santiago López, presidente de la Asociación civil Parki-Form, por invitarnos a recibir a un grande que, con su ejemplo, perseverancia y esperanza de vida, nos permite ser más resilientes en todos los aspectos de la vida”, indicó la funcionaria.

Tras el cálido encuentro, Omar Rojas hizo referencia a su historia “hace 15 años que tengo la enfermedad y hace cinco me aboqué a buscar una solución, porque anteriormente me dediqué a cuidar a mi señora que había enfermado. Llegué al hospital con un andador y ahora estoy en la ruta, difundiendo acerca del Parkinson en cada lugar que paso”.

El ciclista sanjuanino mencionó que la bicicleta es su medicina y su lema es «insiste y resiste»; mensaje que envía a quienes sufren esta enfermedad, para animarles a que no se rindan y sigan luchando por una mejor calidad de vida.

Durante la cruzada en bicicleta, Rojas conoció la realidad de varias provincias donde faltan especialistas en la enfermedad, es decir, un equipo interdisciplinario para un tratamiento adecuado del Mal de Parkinson. Es por ello que también remarcó la importancia de la aprobación de una Ley que trate sobre enfermedades neurodegenerativas.

