Tuvo lugar en la UNaF charla sobre donación de sangre y médula ósea

En la Sala de Rectores de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) se realizó este martes 27 la charla denominada “Una gota de encuentro”, con motivo de conmemorarse recientemente el Día Mundial del Donante de Médula Ósea.

La actividad fue organizada por la Secretaría General de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria, junto con el Centro de Promoción de Salud Estudiantil «Dr. Ramón Carrillo» y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Género y Discapacidad de la casa de estudios, con la colaboración de los centros de estudiantes.

Al respecto, la Prof. Griselda Correa, titular de la mencionada Subsecretaría, indicó que “en la charla contamos con la presencia de promotores del INCUCAI en Formosa y personal del Hospital de Alta Complejidad (HAC). Cabe destacar la gran participación de los estudiantes, sobre todo de las carreras de Obstetricia y Enfermería, y de la Facultad de Humanidades, a quienes agradecemos su compromiso y por haberse acercado”.

“Esta actividad surgió como necesidad de información, ya que hay mucha confusión sobre el trasplante de médula, el cual se realiza mediante la donación de sangre. También en cuanto a darle importancia a la solidaridad como valor, porque donando sangre, donamos vida. Por ello es fundamental concientizar a toda la comunidad educativa de la universidad acerca de cómo tenemos que estar comprometidos con la vida y con la salud”.

Valeria Mic, promotora del INCUCAI, dijo que el objetivo es concientizar “acerca de la donación de sangre y médula ósea en todo el país. Debido a que la pandemia trajo malos resultados, desde el INCUCAI comenzamos un trabajo desde abajo, para incrementar el número de donantes en el registro. A raíz de ello, estamos impulsando la donación desde la universidad, que es transversal a toda la sociedad”.

“Siempre decimos que la donación es sumamente beneficiosa para el paciente y no tiene ningún riesgo para el donante. A veces es la única opción que tienen muchos pacientes de salvar su vida. Los requisitos para la donación de sangre y médula ósea son los mismos: ser mayor de edad, y en caso de ser menor hasta 16 años tener la autorización de los padres, pesar más de 50 kilos y no venir en ayunas. En cuanto a esto último, la gente suele confundir la donación de sangre con un estudio de laboratorio y viene en ayunas, lo que puede causar descompensaciones y tengan una mala experiencia durante la donación. Ésta dura 15 minutos, tiempo en el que se está salvando la vida de tres o cuatro pacientes”.

Por último, informó que “quienes quieran donar sangre y médula ósea pueden acercarse el viernes 30 al Centro de Promoción de la Salud de la UNaF y registrarse como donantes. La donación de médula ósea es sólo un papel más que hay que rellenar, ya que en la misma extracción de sangre se extraen las células componentes para el procedimiento. Si no pueden venir ese día, se puede programar para otro día en el Servicio de Hemoterapia del HAC”.

