UAL aclaró que los dichos de Pietragalla no modifican la realidad de la “violación de los DD HH” en Formosa

Carlos Toloza, referente provincial del movimiento radical Unión Alfonsinista se refirió a la visita del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla y dijo que “nosotros optamos por creerle a los 15 sacerdotes católicos que denunciaron violaciones a los derechos humanos y a las decenas de pastores evangélicos que denunciaron lo mismo, sin otra luz que no sea la de Cristo y los testimonios de sus feligresías”.

Agregó que “creemos en la Justicia Federal de Formosa y en la Cámara Federal de Resistencia, que ampararon a centenares de varados, a quienes por meses se les negó el ingreso a su tierra y se los hizo pasar miserias, y que sentenciaron la existencia de violación de derechos constitucionales en Formosa y de derechos humanos, pero sobre todo, creemos en lo que sentenció la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparando a miles de varados”, enfatizó Toloza.

“Creemos, por principios partidarios y de vida, en las miles de víctimas y en sus testimonios, que el Secretario de Derechos Humanos borró de su relato”, afirmó Toloza.

“No podemos dejar de creer en nuestros hermanos, a los que vimos y escuchamos, para creer en lo que nos dice un foráneo traído de Buenos Aires exprofeso. Con Jovina Luna repudiamos su presencia en la provincia. Si no creemos en las víctimas y en sus testimonios, todo se cae en la Argentina”, expresó con preocupación el dirigente radical.

Por el contrario, señaló el mismo que “no creemos en la falacia de que ‘estamos mal, pero vamos bien’, que parodió Pietragalla cuando reconoció que la policía de Formosa ‘estaba mal, pero que la iba a capacitar’, con esa figura del ‘manual del ablande social’ Carlos Menem engañó a la Argentina por años”.

“Los niños separados de sus padres y conviviendo con adultos, los niños detrás de las rejas, los niños en las cajas de las camionetas policiales, los días sin sol ni aire, de hacinamiento, los portones con cadenas y candados, siguen estando ahí, nada ha cambiado por lo que dijo Pietragalla, creer algo de lo que afirmó es como creer en la magia”, agregó.

Finalmente, el dirigente radical expuso que “hoy se supo que se prorrogan los bloqueos de ciudades del interior y que continúan, salvo una, todas las restricciones de actividades en Formosa, más dolores para una sociedad castigada ya en demasía. Con Hermindo Luna hay que gritar ¡mierda, aquí no se rinde nadie!”.

