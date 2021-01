UAL propuso cuarentenas e internaciones domiciliarias vigiladas sanitariamente

Compartir

El referente provincial de la Unión Alfonsinista-UAL-movimiento de la UCR local, Carlos Toloza, tras la situación de los Centro de Asistencia Sanitaria, a cargo del Estado, propuso al gobernador Gildo Insfrán avanzar en la lucha contra la pandemia de coronavirus con la implementación de cuarentenas e internaciones de las personas asintomáticos y leves en sus domicilias y que sean controladas y vigiladas sanitariamente como se realiza en el resto del país.

Toloza, manifestó que “una vez que ha ingresado el virus en un territorio no hay logística que alcance para detenerlo, siempre se requerirá más y más respuestas del sistema sanitario, sólo se lo mitiga, que son dos de las fases de la lucha contra la pandemia en el mundo, es la fase en que se encuentra Formosa”.

En este sentido el dirigente radical, UAL propuso, “comenzar con un ‘mix’ de los dos sistemas e ir evaluando los resultados”. Agregó que “todos los formoseños, incluidos los propios funcionarios, sabemos y sentimos que tanto la población como los agentes del sistema y los mismos funcionarios están agotados y que el sistema sanitario cruje, está sobrepasado, lo que conduce a improvisaciones como las que se ven en lo que hace a los llamados CAS Y CAP”.

La nota que realizó la UAL, para el Gobernador de la provincia expresa: “El sábado, los funcionarios del Consejo del Covid19 de Formosa se mostraron superados y sin respuestas ante el avance de los contagios por covid19 y sobre las decenas de reclamos en audios y videos que los acuarentenados en albergues estatales de hacinamiento y mixtura y los internados en los llamados CAS, suben a las redes sociales, toman estado público local y traspasan los muros provinciales para salir en los medios nacionales”.

El texto continúa, “dicen los entendidos que la gestualidad y la presencia física dan más información que las palabras y que el tono de voz, las manos y el fluir del discurso hablado indican y dan los datos que el o los protagonistas no quieren dar”.

“Eso mismo ocurrió el sábado con los funcionarios del Consejo, el tono monocorde y sin matices del ministro González, parecía una letanía de semana santa en algún templo, al que imitó el ministro Gómez, a coro, como si fueran diáconos de alguna liturgia extraña. Fue lamentable, Gobernador, la reiteración al infinito del relato sobre la fortaleza el sistema sanitario provincial y de la eficacia de las medidas preventivas del gobierno, al que los formoseños, a fuerza de golpes y sufrimientos, ya le descubrieron las hilachas y los flecos de las falsedades”.

“No es bueno para la fe y la esperanza de todos los formoseños de que el virus nos afecte lo menos posible, ver a los responsables y encargados de esa lucha de la manera en que se los vio en el sábado pasado, superados y sin respuestas creíbles, machacando y machacando sobre una metodología agotada y que todos sabemos que está agotada y sobre todo inventando justificaciones inexistentes acerca de los motivos de un hecho de violencia. Ver y escuchar mentir a un Ministro, encargado de nuestra salud y vidas, es desmoralizador y penoso”, añadieron.

“Gobernador, las redes sociales, usted las habrá visto, están repletas de audios y videos que los afectados suben y publican, quejándose, denunciando y pidiendo ayuda: le aseguramos que no son opositores ni buscan votos, no obedecen a “las corpos mediáticas” de adentro y de afuera, ni forman parte de operaciones ni conspiraciones contra el gobierno. La otra historia, la de la verdad verdadera, esa misma que dice “el que quiera oír que oiga”, porque hay otra historia, en esta pandemia, hay efectivamente otra historia que debe oírla porque tiene la obligación”.

“Por eso proponemos, que se implementen cuarentenas e internaciones domiciliarias, controladas y vigiladas sanitariamente como primer paso”.

“Así como también la libertad de circulación y de trabajo como lo establece la Constitución Nacional, como principio general, con las mínimas restricciones motivadas por los casos de Covid19 positivos existentes”, cerraron desde la UAL.

