UAR: modificaciones en el reglamento del rugby infantil

Ya se encuentra vigente el nuevo reglamento de Rugby Infantil, que tiene algunos cambios importantes en las leyes de scrum, line, ruck y situaciones de contacto.

A continuación se detallan las reglas modificadas:

Ley 8 – Scrum: Con el objetivo de estimular el desarrollo corporal y postural de los jugadores de una manera progresiva y segura, se dispuso comenzar en M8 con una secuencia en donde siempre el equipo que pone en juego la pelota realiza un empuje controlado y el otro equipo solo resiste.

La cantidad de jugadores va aumentando de a uno o dos jugadores, comenzando en M8 con un jugador hasta llegar a M14 con 8.

En los primeros tres años de esta progresión, el equipo que pone en juego la pelota esta en posición de empuje y el otro equipo resiste de pié.

A partir de M11 los dos equipos se encuentran en posición de empuje pero solo lo hace el que pone en juego la pelota mientras que el otro resiste de manera controlada.

Ley 9 – Line out: Con el objetivo de que los jugadores desarrollen la habilidad de lanzar la pelota, saltar desde el lugar, moverse y saltar y coordinar el lanzamiento con todas las variables de salto se dispuso una progresión que comienza en M9 y finaliza en M14 con la posibilidad de levantar al jugador que salta por la pelota sin disputa en el primer semestre y con disputa en el segundo. El jugador que va por la pelota siempre debe hacerlo con las dos manos.

Ley 10 – Ruck: A partir de M8 comienza una progresión que inicia en esa división, sin disputa, para incentivar a los entrenadores a que se focalicen en enseñar a sus jugadores a caer, jugar la pelota o presentarla.

A partir de M9 se inicia la disputa en el ruck la cual desde esta categoría hasta M14 ser siempre una “´primer y única disputa”. La cantidad de jugadores que participan en el ruck esta regulada, inciando en M9 Y M10 con 1 vs 1, en M11 hasta dos jugadores y recién a partir de M12 con cantidad de jugadores libres.

Ley 12 – Situaciones de contacto: En M6 y M7, los encuentros se jugarán con la modalidad de TAG o Probá Rugby. El objetivo de esta modificación es facilitar el ingreso al rugby de los niños y niñas, con un juego con reglas simples y donde haya poco contacto.

A partir de M8 el reglamento permite el tackle a la cintura o por debajo de ésta, pero también se aplica de “ABRAZAR 123” la cual permite participar a aquellos jugadores que todavía no tacklean, agarrando o abrazando al portador de la pelota y teniendo este último 3 segundos para pasarla. A partir de M9, el tackle esta permitido a la cintura o debajo de ésta.

Todos los cambios realizados pasaron por las siguientes instancias:

-Diagnóstico y comparación con otras Uniones Nacionales.

-Prueba durante 4 meses en los entrenamientos y encuentros de 10 clubes de 5 Uniones provinciales (URBA, Tucumán, Mendoza, Alto Valle y Chubut).

-Periodo de difusión y capacitación de 4 meses en todas las Uniones Provinciales.

-Período de prueba de 4 meses en todas las uniones provinciales.

-Recolección de la información, análisis y conclusiones en el Congreso Nacional de Rugby Infantil realizado en Noviembre de 2019.

-Última revisión por parte de los profesionales UAR y Referentes Regionales.

El nuevo Reglamento de Rugby Infantil ya fue circulado a todas las Uniones provinciales