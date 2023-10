UCR: piden convocar y dar protagonismo a todo el partido en este último tramo electoral

Legisladores, ex legisladores y reconocidos dirigentes y militantes del radicalismo elevaron una nota a las autoridades partidarias para que realicen una amplia convocatoria a fin de dar protagonismo a toda la estructura partidaria en este último tramo del proceso electoral con vistas a los comicios de este domingo 22 de octubre.

En una nota a las autoridades orgánicas de la UCR, al Comité Provincial y a la Convención Provincial partidaria, los dirigentes y militantes advierten que en estas elecciones “es mucho lo que está en juego”.

En su nota a las autoridades del radicalismo, los dirigentes y militantes de la UCR consideran que “atento a los enormes desafíos que afrontará la patria en estos días decisivos, no podemos, no debemos y no queremos estar ausentes de esta encrucijada histórica en que se juegan el destino final de nuestro país”.

“Estamos convencidos que todos los hombres y mujeres del radicalismo, sin diferencia de movimiento o corriente ideológica a la que pertenezca deben ser convocados y sumarse, no nos sobra nada y por eso es que debemos estar todos, tenemos que unificar y optimizar todos nuestros esfuerzos y recursos, razón por la cual entendemos que la manera más expeditiva de realizar esta convocatoria es a través de nuestros cuerpos orgánicos, básicamente utilizando y dando protagonismo la estructura de comités de distrito”, añadieron en un documento hecho público en las últimas horas.

“Es por eso que nos dirigimos a nuestras autoridades orgánicamente instituidas a los efectos de que realicemos la más amplia y generosa convocatoria”, pidieron, y destacaron que “de nuestra parte, desde ya, nuevamente nos ponemos a disposición del partido para reforzar en estos últimos días que quedan a realizar el último esfuerzo ya sea en las tareas de militancia, así como también en la concientización y difusión de nuestra propuesta política representada en la fórmula Bullrich-Petri y por supuesto en la delicada tarea de realizar una fiscalización que por su cobertura e importancia tendrá una trascendencia fundamental en los próximos comicios del 22 de octubre”.

“Ahora es que necesitamos de las fortalezas históricas del Radicalismo, para ser garantía de la de institucionalidad y la democracia en la Argentina “la patria está en peligro””, finaliza el documento que lleva las firmas, entre otros, del diputado nacional Fernando Carbajal, el ex diputado provincial Ricardo Giménez, el ex diputado nacional Marcio Arce, el ex concejal Blas Hoyos, Gustavo Perassi, Carlos Lee, Patricia Capello, Rubén Maidana, Genaro Martín Geréz, Diego Leonardo Romero, la ex diputada provincial Bibiana Babini, Hilario Maza, Aarón Asseph, Epifanio Noceda, la ex diputado provincial María Cristina Erico, Walter Vera, Ramón Orlando Ceballos, Juan Ramón Meyer, Juan Carlos Fretes, Denis Edgardo Amarilla.

Tambi{en firman y acompañan el pronunciamiento la ex diputada provincial Carmen Ramírez, Fabrizio Villaggi Nicora, Lidio Arsenio Florentín, Noemí del Carmen Vergara, César Martín Hubelli, Daniel Alberto Schaller, Juan César Giuliano, José Luis Céspedes, Tomás Quiroga, Héctor Emidgio Mora, Néstor Luis Milesi, Doroteo Domínguez, Carlos Antonio Acosta, Juliana Sofía Filippini, Argentino Sosa, Miriam Eloisa Filippini, Octavio Silvestre Bobadilla, Antonio Insfrán, Hebaristo Miguel Núñez, Ramón Avelino Filliez, Miguel Flores, Sofía Raquel Salina, Carlos Manuel Barbieri, María Belén Barbieri, María Alicia Barbieri, Omar Fernández, Tomás Víctor Almeida, presidente del Comité UCR de Laguna Blanca, Juana María del Carmen Haro, vicepresidente del Comité de Laguna Blanca, Alberto Luparello (secretario Comité de Laguna Blanca), Sofía Concepción Rojas Reinhard (tesorero Comité de Laguna Blanca), Leandro Deli Cuenca (vocal 1° comité de Laguna Blanca), Zunilda Díaz Castillo (vocal 2° del comité de Laguna Blanca), Alejandro Reinaldo Zorrilla (vocal 3° del comité de Laguna Blanca), Francisco Luis Alfonso (vocal 5° del comité de Laguna Blanca), María Elena Lafuente (vocal 6° del comité de Laguna Blanca), Evelio André Vera, presidente de Juventud del comité de Laguna Blanca, y Carla Berenice, vicepresidente de Juventud del comité de Laguna Blanca.