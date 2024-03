UCRA pide a la Provincia que intervenga para evitar el «colapso» del transporte urbano

Ante el nuevo paro de Crucero del Sur que inició ayer a las 00 horas, Javier Oviedo, secretario general de la UCRA en Formosa, emitió un comunicado donde explicó a qué responde la medida de fuerza y solicitó al Gobierno provincial su intervención (como sucede en otras jurisdicciones) y de esa manera evitar el “colapso” del transporte urbano en la ciudad.

Primero, el gremialista contextualizó: “estamos ante una situación del transporte público de pasajeros realmente grave con el agravante por lo manifestado por la empresa prestataria del servicio que no puede abonar los haberes correspondientes al mes de febrero y también por el mantenimiento de las unidades”.

Seguidamente reconoció que han puesto toda la voluntad para salir a flote, flexibilizando el pago del mes de enero en varias cuotas y con el mes de febrero todavía adeudado, pero indicó que es “inviable” la situación.

Por otro lado, Oviedo explicó que hasta el día de la fecha el transporte urbano de pasajeros estuvo funcionando a través de los aportes municipales, y pidió que ahora la provincia tome cartas en el asunto. “Hoy nos encontramos con una cruda realidad en cuanto a los salarios del trabajador que no están y el servicio no cubre con la demanda de los pasajeros, ante este contexto que se agrava cada vez más solicitamos al Gobierno provincial que tome carta en el asunto como lo vienen haciendo en otras jurisdicciones a fin de evitar el colapso del transporte en la ciudad de Formosa el cual transporta 60.000 pasajeros por día cuando están los servicios normales, la mayoría de sectores más vulnerables que no cuentan con otro medio que no sea el colectivo”, cerró.

El paro

La medida de fuerza se dio tras la fallida reunión en la Subsecretaría de Trabajo entre representantes de la empresa Crucero del Sur, la Municipalidad de la ciudad y la UTA Formosa y es por tiempo indeterminado.

Cabe recordar que días atrás el secretario de la UTA (otro de los gremios que nuclea a los trabajadores), Diego Mendoza dialogó con los medios locales, tras la reunión que mantuvo con el ministro de Economía, Jorge Ibáñez y el interventor de la Municipalidad de Formosa en Crucero del Sur, el subsecretario de Gobierno, Fabián Cáceres, y criticó duramente a la empresa que presta el servicio.

En tal oportunidad, había comentado “percibimos que la empresa no tiene ganas de seguir, no percibimos que Crucero del Sur quiera seguir trabajando acá en Formosa, no muestran voluntad, y dicen que no están en condiciones de seguir prestando el servicio de manera óptima, por eso solo sacan unos 25 coches a la calle”.

Además indicó que la empresa la empresa ha saldado algunos ítems referido a la cuestión salarial que hacen al mes de enero, pero todavía hay deudas pendientes, y que prácticamente les deben todo el mes de febrero.