UDA: «Ningún docente del país puede ganar menos de 50 mil pesos en marzo»

La paritaria nacional docente, que marca la referencia para las paritarias provinciales, cerró en un acuerdo y ahora queda a consideración de los cuerpos orgánicos de los gremios docentes. Se acordó un piso salarial de $50 mil para marzo.

Luego de varias negociaciones se llegó a un acuerdo en la paritaria nacional docente y se estableció un nuevo piso salarial para el mes de marzo. «Se acercó una oferta con el gobierno donde se consensuó un poco este primer semestre, desde marzo a febrero del año siguiente, no de enero a diciembre como las otras paritarias. Se ha firmado el acta y queda a consideración de los cuerpos orgánicos de las instituciones gremiales; en principio, quedó de la siguiente manera, $50.000 es el piso, o sea que ningún docente en el país puede ganar menos de eso en el mes de marzo”, explicó Vicente García Insfrán Secretario general de UDA, al Grupo de Medios TVO.

El acuerdo entre las entidades gremiales y el gobierno nacional “oscila en un 21,21%”. Los aumentos tendrán lugar luego en los meses de julio y agosto con una cláusula de revisión para el mes de septiembre. “Para julio está estipulado un 56.33% que oscila en 8,08%; para agosto está en $56.676 con un 8,8% y para septiembre está firmado unos $60.000 con un 8,8% que hace una suma total de 45,45%”, agregó Insfrán.

Si bien en el mes de septiembre se estima una revisión salarial, la misma no es expresamente una revisión gatillo. «Antes se cerraba en forma anual, ahora por la experiencia de años anteriores inclusive se pone una cláusula de revisión, no gatillo. Eso lleva también una cláusula de monitoreo en el transcurso de todos estos meses para ver cómo se va desarrollando porque en realidad el sueldo está bajo la línea de pobreza todavía y se quiere ir levantando paulatinamente el salario”, señaló el gremialista.

Cabe resaltar que el acuerdo de la paritaria nacional docente luego se usa de referencia para los aumentos salariales docentes en las distintas provincias del país.

En el ámbito local, Insfrán expresó que «seguramente que en el transcurso de esta semana vamos a tener también una oferta definitiva del gobierno provincial que esperemos que supere el porcentual. Ya venimos dialogando y justamente se estaba esperando la respuesta», concluyó.

