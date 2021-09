UEAR Posta Cambio Zalazar secuestró cigarrillos sin aval aduanero y paquetes de hoja de coca en estado natural

Compartir

El procedimiento se registró en la intersección de las Rutas Nacional 86 y Provincial 28, como parte de las acciones preventivas que lleva adelante la Policía en to el territorio formoseño.

Todo se dio alrededor de las 19:30 horas del sábado, sobre la Ruta Nacional N° 86 en intersección con la Ruta Provincial N° 28, en el marco de un amplio operativo de prevención consistente en identificación de personas y verificación de vehículos, a cargo de efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales sección Posta Cambio Zalazar.

A través de este trabajo se identificó a un hombre de 60 años, que se desplazaba al mando de un camión Mercedes Benz con acoplado, quien trasladaba 25 gruesas de cigarrillos Rodeo y 14 paquetes de hoja de coca en estado natural, que arrojó un peso total cercano a los 14 kilos.

En virtud a que no contaba con el aval aduanero y ante una clara Infracción al Código Aduanero, se procedió al secuestro bajo formalidades legales, colocándolo a disposición de la Dirección General de Aduanas.

El infractor una vez finalizada las diligencias, continuo con su libertad ambulatoria, ya que no registra pedido de captura, paradero u otro impedimento legal.

