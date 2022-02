UFC: dolorosa derrota por sumisión del argentino Marcelo «Pitbull» Rojo que pone en duda su futuro

Compartir

Después de hacer su debut en UFC el pasado 13 de marzo del 2021, Marcelo Pitbull Rojo volvió a subirse al octágono de la compañía de artes marciales mixtas más importante del mundo. Desafortunadamente, el argentino no pudo salir victorioso de la jaula tras caer por sumisión ante el estadounidense Kyler Phillips.

Matrix, como apodan al norteamericano, dominó durante todo el combate y fue a falta de 1:48 segundos del final cuando logró posicionarse sobre el cuerpo de Pitbull desde la lona y concretar un triángulo al brazo por el que el cordobés debió tapear para aceptar su derrota.

Ésta es la segunda caída del sudamericano en la competencia después de lo ocurrido aquel 13 de marzo, en donde Charles Jourdain se impuso por nocaut técnico en su debut. Ahora, suma dos derrotas consecutivas y se complica su futuro en la empresa.

Kyler Phillips y Marcelo Rojo dieron un gran espectáculo en el Toyota Center de Houston, Texas. Durante el primer asalto predominó la lucha de pie por sobre el resto. El argentino, especialista en boxeo, no pudo aprovechar para colocar golpes contundentes, incluso el norteamericano fue el que lanzó una patada a la pantorrilla que lo dejó tocado.

Para el segundo round todavía persistía el dolor en la parte inferior del cuerpo del cordobés que poco a poco empezó a perder movilidad. Sin embargo, Pitbull continuó con sus combinaciones rígidas pero ya sin tanta agilidad.

En el último asalto Rojo trató de salir a noquear a su oponente pero cayó en la trampa de Phillips, quien intentó llevar la pelea a la lona y trabajar desde allí con sus técnicas de BJJ (Jiu-Jitsu brasileño). Finalmente el sudamericano fue sometido con una llave al brazo de la cual no pudo salir.

“Perdí, pero gracias a todos por el apoyo. Tengo que sentarme a hablar con mi equipo, mejorar un montón de cosas y volver más fuerte porque así es esto. Gracias por el aguante, van a ver cambios en mi vida y espero que todo sea para mejor. Perdón vieja, la próxima va a venir una victoria ¿si?”, fue el mensaje de Rojo a sus fans minutos después de bajar del octágono.

“No fue la mejor perfomance de mi carrera. Tuve un buen tiempo, me divertí, pero tengo mucho más para demostrar”, aseguró Phillips tras el triunfo en las preliminares del UFC 271. “Aprendí mucho en esta pelea, tengo que trabajar con más volumen, más precisión. Las patadas fueron planeadas, era la idea. Lastimar la base, lastimar su potencia”, agregó el norteamericano que sumó su cuarta victoria en UFC (4-1).

