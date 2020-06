Ugelli confirmó que se avanza en la recomposición de precios para terminar las viviendas de la Nueva Formosa

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el titular de IPV, Marcelo Ugelli comentó que la visita del presidente de la Nación, Alberto Fernández dejó varios programas de obras más que interesantes. “Se trata de un importante paquete de obras, yo creo que el anuncio fue de cerca de 10.000 millones de pesos para Formosa”, expuso; también al hablar de las viviendas de la nueva Formosa confió que se está avanzando con la “recomposición de precios de las mismas” para terminarlas pronto y poder entregarlas a la gente.

“Son obras específicas que quizás por ahí no tienen que ver con el Instituto de la Vivienda como ser las de saneamiento, viales, que hace tiempo estaban programadas y que no se están realizando, algunas emblemáticas como es el caso del famoso puente sobre avenida Kirchner y Gendarmería Nacional”, aseveró el funcionario en relación a las obras que firmó Fernández para nuestra provincia.

Seguidamente expuso que son obras “muy esperadas” por los formoseños y que además “estuvo el ministro Kulfas que habló de la reactivación del gasoducto. También la ministra Bielsa anunció el programa Argentina Construye, donde se firmó un convenio con el Gobernador para ver cómo se lo implementa en nuestra provincia; dentro de ese programa si hay un importante número de viviendas -cerca de 5.500- que en su mayoría se realizarán bajo la modalidad de Procrear que es el relanzamiento de este sistema de crédito del Estado Nacional a través de los Bancos”.

Recordó que actualmente hay en plena construcción y sin terminar la tercer y cuarta etapa del barrio La Nueva Formosa: “estamos hablando de viviendas que la conveniamos en la época de Cristina Fernández de Kirchner y que no tuvimos solución de continuidad en los 4 años de la gestión anterior; es realmente bastante ajustado lo que pudimos avanzar y con muchos problemas en la recomposición de precios, con una economía inflacionaria que nos duplicó y con un gobierno nacional que pareciera que no le interesó mucho la parte de construcción de vivienda social y apostó más a los créditos hipotecarios UVA”.

“Estamos avanzando en la recomposición de esos dos acuerdos que tenemos vigentes; ya hubo una recomposición de precios cuando ingresó la ministra Bielsa de un dinero que teníamos pendiente de cobro hace bastante tiempo, y con eso pudimos reactivar algo de lo que se puede ver en la Nueva Formosa, pusimos a andar algunas empresas”, confió Ugelli y recordó que en la cuarta etapa de la Nueva Formosa son 632 viviendas -las que están frente al Aeropuerto- y de la tercer etapa hay 1740 casas de las cuales ya entregamos casi 500 casas.

“Mientras tanto seguimos trabajando con la planificación que nos pide el Gobernador, que tiene que ver con el sorteo para entregar los inmuebles”, agregó.

Consultado si es que este año se realizarán sorteos pese a la emergencia sanitaria que estamos atravesando por la pandemia de coronavirus respondió: “este es un año atípico para todos, la obra pública fue exceptuada desde el día 1 de la cuarentena, así lo asumimos en la Provincia, ahora después de organizarnos con los permisos y protocolos de seguridad estamos en condiciones de seguir trabajando con el norte puesto en entregar esas casas”.

“No puedo dar plazos porque hay que ver cómo continúa esta cuarentena; después hay cuestiones administrativas donde veremos cómo evolucionamos en lo que tiene que ver con los salarios, si se van a tomar nuevas medidas, etc.” agregó el mismo explicando que si bien no hay fecha “tenemos la esperanza de poder lograr para este año”.

Empadronamiento

“En el marco de la cuarentena no estamos atendiendo al público, no hacemos visitas sociales, estamos con las mismas restricciones que esta la administración pública provincial y municipal”.

“Comunidad Activa”

Al referirse al programa provincial de mejoramiento de barrios que se ejecuta a través del IPV indicó: “estamos haciendo obras de mejoramiento de calles en el barrio La Nueva Formosa, estuvimos en el Circuito Cinco también. Además, seguimos trabajando en el barrio Guadalupe, en estos días estaríamos terminando la octava escalera de los núcleos de escaleras que estamos arreglando en la zona, se trata de una obra muy importante y linda; ahora estamos licitando obras de saneamiento para ese mismo barrio, es un trabajo muy complejo porque toda la instalación de agua y cloaca va por el medio de los pasillos y las torres”.