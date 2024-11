UIA: Fuerte respuesta al faltazo de Javier Milei

Dispuestos en mesas en el salón más amplio del Centro de Convenciones de la Ciudad, unos 1.100 empresarios dieron presente en la 30° Conferencia Industrial en una clara señal de respaldo a la UIA.

Ni bien comenzada la reunión, surgió la respuesta del presidente de esta conferencia: Martín Rappallini señaló, en obvia referencia a la Casa Rosada: «Queremos que nos respeten; no es contra nosotros, es con nosotros». También sostuvo: «No queremos que nos protejan, queremos competir, pero es necesaria igualdad de condiciones».

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, se sumó a esas palabras al señalar: «Los reconozco y los valoro mucho».

El primero en hablar fue Daniel Funes de Rioja, presidente de la entidad. Dijo: «Somos los que producimos acá» y agradeció por estar.

Rappallini, dueño, de cerámicas Alberdi y presidente de la UIA de la provincia de Buenos Aires, hizo un repaso de las medidas que los dejaron a la intemperie en los gobiernos kirchneristas y pasó a elogiar el nuevo esquema de Milei que «nos presenta nuevos desafíos».

Así soltó: «Nuestra propuesta es una industria productiva para un país competitivo. Se entiende que tenemos grandes estándares de competitividad puertas adentro y grandes problemas puertas afuera». De paso, recordó que Occidente está recuperando la producción industrial y «expertos internacionales nos contarán como lo tan haciendo en Brasil y Europa en la defensa de los sectores industriales. Nosotros competimos con el mundo, con países con otras reglas y otras condiciones, no pedimos privilegios, no queremos protección, queremos igualdad de condiciones para poder competir y es ante la falta de igualdad que necesitamos defendernos de los países que atacan con subsidios y que no cumplen con las reglas de juego internacionales», sostuvo Rappallini.



El ejecutivo agregó que «el Estado debe liberar la cancha».

«Escuchamos ataques injustos al empresariado nacional. Somos los que generamos empleo, y pagamos impuestos, queremos respeto, como en los otros países; aportamos el 30% de la recaudación y el sector es el motor del crecimiento digno del país», indicó. «Es con nosotros».

De la tecnología al petróleo



La conferencia de la UIA tiene un capítulo de high tech con el debate sobre cómo se hermana la industria con la inteligencia artificial. Con los gobernadores que vienen desde Córdoba y Jujuy discutirán incentivos para el crecimiento y la multiplicación de empresas industriales. Por cada empleo industrial se generan 4 en el sector servicios, se remarcó.

Durante la gestión de Funes de Rioja, la UIA amplió su número de socios incorporando a la energía y la minería y uno de los invitados estrella es el CEO de YPF, Horacio Marín.