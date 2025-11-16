UIA pide una «segunda etapa» a Milei

Avanza un boom de importaciones desde China financiado con los dólares de EEUU. Paolo Rocca pidió la vuelta de la política industrial. Madura la agenda de reformas.

El Tesoro de EEUU juega fuerte para sostener un esquema cambiario que beneficia el crecimiento de las importaciones desde China. En la Unión Industrial Argentina (UIA) se habló del comienzo de una «segunda etapa», posestabilización, que debe incluir: infraestructura, apoyo a la inserción internacional y reformas estructurales. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que hay un “boom de crecimiento” pero eso no se refleja en los datos del sector. Mientras, Paolo Rocca pidió por la vuelta de la política industrial.

El mundo en el que vivíamos y producíamos ya no existe más. Ese fue el eje fundamental del discurso del CEO de Techint en la conferencia de la Unión Industrial Argentina. Fue tal vez la participación con definiciones más relevantes y con mayor grado de análisis sobre la situación global.

Rocca habló de un cambio geopolítico radical que tiene a China como protagonista, con un crecimiento en las últimas décadas que lo llevó a concentrar el 34% de las manufacturas a nivel global. Luego vino una reacción de EEUU con tarifas, capitalización de empresas y medidas paraarancelarias, que más allá de Donald Trump, llegaron para quedarse.

Casualmente, o no tanto, horas después se conoció el Acuerdo Marco para las inversiones y el comercio entre la Casa Blanca y Argentina. Ante el nuevo escenario global, el CEO de Techint pidió por el regreso de la política industrial, un término que podría incluir un amplio paquete de medidas: administración del comercio, ordenamiento de incentivos y hasta una reforma educativa.