Ulises Bueno habló de la salud de Betty Olave: “Mamá tuvo un accidente y está en silla de ruedas”

El cuartetero explicó que la mujer, que se hizo famosa de la mano de Rodrigo, ya casi no sale de su departamento porque le cuesta caminar.

Allá por finales de los ‘90, junto con el furor que había despertado en todo el país la figura de Rodrigo, había hecho su irrupción en los medios Beatriz Olave. La madre del cuartetero siempre fue dueña de una personalidad que le impedía pasar inadvertida donde quiera que fuera. “A mi vieja le chifla el moño”, solía decir el intérprete de Yerba Mala y Soy Cordobés a modo de broma, cuando le preguntaba por alguna de las apariciones de su mamá en televisión. Sin embargo, la mujer logró ganarse el cariño del público. Y, tras la prematura partida del cantante el 24 de junio del 2000, muchos se preocuparon por ella.

Es verdad que Betty nunca pudo superar la pérdida de su primogénito. Sin embargo, siempre se alegró al ver el crecimiento profesional de Ulises Bueno, quien junto a su hermano Flavio se encargaron de darle toda la contención que necesitaba. Pero la realidad es que su sonrisa nunca volvió a ser la misma. Sin ir más lejos, invitado a Los Ángeles de la Mañana para una entrevista íntima con Ángel De Brito, el creador de Intento contó cómo estaba hoy su madre.

“Mi vieja está bien. Lamentablemente, está pasando una situación difícil porque está en un departamentito sola”, comenzó diciendo el cantante. Y explicó que su Betty ya no vivía en la casa grande que todos conocían a través de tantas entrevistas. “Mi hermano la visita y yo también, cuando voy a Córdoba, la visito. ¿Pero viste cómo ha sido la pandemia con los adultos mayores? Fue bastante jodida”, indicó luego Ulises.

Tal como recordó el conductor, Olave había experimentado muchos picos y bajones anímicos tras la muerte de El Potro. “También tuvo una caída en la que se quebró la cadera y un brazo. Y, de ahí, quedó en silla de ruedas. Le cuesta caminar por lo que ha sido el reposo y la rehabilitación. Así que camina poco. Trata de moverse para no estar postrada en una silla, pero es así como te digo”, explicó entonces Ulises.

De todas forma, pese a todas las adversidades que le tocó vivir, Betty sigue con el ímpetu que la caracterizó siempre según reconoció su hijo. “Ella está re fuerte”. ¿Si lo vuelve loco como hacía con Rodrigo? “Un poco…Pero está muy contenta por la relación que tengo yo con Rocío (Pardo)”, aseguró el cantante. Y es que, según él mismo explicó, la bailarina con la que está de novio hace ya siete meses fue quien lo ayudó a alejarse “de todo lo malo”.

Enseguida, Ulises hizo referencia a sus adicciones y aseguró: “Mi mensaje es, simplemente, que si vos querés podés salir. Siempre y cuando te aferres a algo que te inspire a salir”. ¿Qué fue lo que lo ayudó a él? “Conocerla a Rocío y empezar a darme cuenta de que ese mundo no era el que ella compartía conmigo. Nosotros no tenemos muchas coincidencias en lo cotidiano porque yo soy una persona que estaba con excesos: alcohol, droga…¡Todos!”.

Finalmente, al ser consultado sobre los motivos que lo habían llevado a convertirse en un adicto, el cantante explicó: “Me llevó la depresión de la soledad del artista. Porque uno va cargando cosas. Y va siendo el referente, en un momento. Estás sufriendo muchas angustias y la gente te idolatra por estar arriba de un escenario. Pero se apagan las luces, todos se van a su casa y el artista se queda solo. Y ahí es donde empieza toda esa melancolía que te hace enfocarte en los excesos”.

