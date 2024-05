Ulises Bueno sufrió una demora en su vuelo y tomó una inesperada decisión en el aeropuerto de Ezeiza

Lo que era un momento de bronca y angustia se convirtió en una fiesta, una pista de baile en plena sala de embarque del aeropuerto de Ezeiza. Y el generador de ese cambio de ánimos fue Ulises Bueno, ya que a fuerza de uno de sus hits puso a bailar hasta el más enojado.

Todo comenzó cuando el cantante se dirigía a España a encarar una serie de shows por distintas ciudades, como Barcelona, Madrid, Mallorca, Málaga, Bilbao, Valencia, Alicante, pero se encontró con un problema: los vuelos estaban demorados y tendrían que esperar para arrancar la aventura. Lejos de enojarse, el cuartetero decidió organizar un pequeño show para quienes estaban presentes en el lugar.

Al ritmo de “Dale Vieja Dale”, uno de sus temas más populares, el cordobés y sus músicos sacaron sus instrumentos e improvisaron algunos de sus hits, mientras el resto de los pasajeros cantaban, bailaban y filmaban emocionados.

Al ver la reacción de la gente, el hermano de Rodrigo Bueno comenzó a hacer palmas y a incentivar el baile, mientras el resto inmortalizaba el insólito momento con sus celulares. “Vuelo demorado, pero le ponemos la mejor onda para llegar a España”, escribió junto al video del mini concierto que montaron.

Muy pronto la publicación se llenó de comentarios, todos aprobando su accionar y agradeciendo la buena onda para modificar el humor de los pasajeros y regalarles una sorpresa tan inesperada. “¿Tanta suerte podés tener de estar justo ahí, tomando un vuelo y que esté cantando Ulises?”, escribió uno de sus seguidores. “Me hace recordar a Rodrigo, cuando abría las puertas de su casa en Córdoba y se ponía a tocar para la gente del barrio”, opinó otro haciendo mención al hermano mayor del cantante, el mítico Potro.

“Gracias, qué genios por hacernos pasar un bello y único momento, y cambiarnos la energía. Un placer conocerlos a toda la banda”, escribió una de las demoradas que tuvo la oportunidad vivir la experiencia.

Su gran presente laboral

Referente del cuartero y de la movida tropical, Ulises coqueteó con los excesos y la salud le jugó una mala pasada. Se bajó una, dos, tres veces del camino y hasta pensó que podía ser definitivo. Entonces puso mucho para recuperarse y actualmente, se encuentra muy enfocado en su carrera y no paró desde su regreso a la actividad.

“Son 23 años que vengo laburando y hay cositas que hay que cuidarse para cumplir con todo lo que tenemos”, había dicho en su momento sobre su parate obligado.

También aprovechó a realizar un paralelismo con la carrera de su hermano. “Mi cuerpo dice un montón de cosas, pero calla un montón de cosas también. Entonces, a calzón quitado, mi cuerpo me está diciendo: ‘Callate porque te callan’. Parecido al Potro, digamos. Son cosas que las van a entender pocos, pero después las van a analizar muchos”, dijo en una entrevista en Intrusos (América) el año pasado.

En marzo, el cantante sacó una colaboración con Luck Ra: “Qué sed”. Los cordobeses, lejos de las comparaciones e intentos de enfrentarlos, se unieron y lanzaron este clásico que pronto escaló todos los rankings con éxito.

A comienzos de abril, hizo lo propio con el videoclip de “No puedo fingirlo”, canción que protagonizó con Sabrina Rojas y que grabó junto al grupo de cuarteto DesaKTa2. “Borracho de amor me encuentro por vos, caen planetas cada vez que tú me besas, voy directo al sol / estoy loquito, loquito de amor / Me gusta tu piel, tu forma de ser / son tus besos que se apoderan de mi corazón / Me pongo muy loco al mirarte, mi amor”, entonan los cantantes mientras se ven imágenes de Sabrina. La química entre el cantante y la actriz, sumada a la letra de la canción, dio pie a un sinfín de rumores de romance que, finalmente, no fueron confirmados ni desmentidos.