Última semana del Pago Anual Anticipado de tributos municipales

Desde la Administración de Ingresos Municipales recordaron que hasta el viernes 11 de abril los vecinos y vecinas de la ciudad podrán acceder a los beneficios del Pago Anual Anticipado 2025, el cual cuenta con una bonificación general de hasta el 35 %, beneficiando a aquellos contribuyentes que no posean planes de pagos, deuda de años anteriores, y hayan abonado la totalidad del periodo anual 2024.

El plan incluye la Tasa Única de Servicios, Impuesto Inmobiliario, Contribución por Servicios que inciden sobre los vehículos automotores y otros rodados, y Contribución por Servicios relativos a la Publicidad y Propaganda.

Además,está la posibilidad de una bonificación del 20% sobre las liquidaciones de aquellos contribuyentes que posean planes de pagos vigentes o cancelados, y generados hasta el 31 de diciembre de 2024, y otra del 10% sobre liquidaciones de aquellos contribuyentes que, posterior a la citada fecha, regularicen los períodos adeudados a través de los diferentes medios de pago habilitados.

A estos beneficios se suma una bonificación del 5% sobre las liquidaciones de contribuyentes que se hayan adherido al Buzón Fiscal Electrónico de la Administración de Ingresos Municipales, tanto para la Tasa Única de Servicios, el Impuesto Inmobiliario y la Contribución por Servicios que inciden sobre los vehículos Automotores y otros Rodados.

Se suma otro 5% de bonificación adicional sobre las liquidaciones que se efectúen y emitan a través de la página web de la Administración de Ingresos Municipales con clave fiscal municipal y/o mediante el uso de la Aplicación Móvil de contacto con el vecino “Formosa tu ciudad digital”, también con clave fiscal municipal.

Finalmente, se otorgará una bonificación del 5% para cada período fiscal, a aquellos contribuyentes que no posean deuda ni planes de pago, que abonen los tributos municipales en tiempo y forma antes de su respectivo vencimiento.

Para acceder al beneficio, los interesados deberán dirigirse a la Administración de Ingresos Municipales en Fotheringham 1364, y en Pringles y Rivadavia, de lunes a viernes de 07:30 a 12:30 y de 16 a 20 horas. También al Centro Cívico Municipal del Barrio Eva Perón: de lunes a viernes 8 a 12 y de 17 a 19.

En cajas de la Municipalidad, los contribuyentes pueden abonar al contado efectivo, cheques al día emitido por la Municipalidad de Formosa, con todas las tarjetas de débito, y con QR desde la Pagina Web de la Administración de Ingresos Municipales www.ingresosmunicipfsa.gob.ar. Además, está la oportunidad de pagar con tarjetas de crédito: 1 y 6 cuotas sin interés con Banco Hipotecario; 1 y 3 cuotas sin interés con Chigüé; y 1, 6, 12 cuotas o Plan Z con tarjeta Naranja X.

Para pagar a distancia pueden hacerlo con clave fiscal municipal desde la página web de la Administración de Ingresos Municipales www.ingresosmunicipfsa.gob.ar mediante el Código de Pago Electrónico (CPE) – ingresar al Home Banking, buscar el ente; Formosa- Municipalidad de Formosa ONLINE; e ingresar al CPE desde la Aplicación Móvil; Formosa tu Ciudad Digital.

Por transferencia, adjuntando comprobante de transferencia y liquidación del tributo que se abona informando al correo: aim@formosatuciudad.gob.ar. Y con aplicaciones Móviles: “Mercado Pago”. “Onda siempre podés comprar” del Banco Formosa (escaneando el volante de pago -no vencido- que se envía al domicilio).

Otros sistemas habilitados son las Cajas del Banco Formosa, Sistemas Bapro Pagos, Pago Fácil, RapiPago y Red Link.

Para consultas e informes, pueden comunicarse con el Centro de Atención al Vecino (0800-9999-147), a los números 3704-336478 / 3704-031955, o al correo electrónico aim@formosatuciudad.gob.ar