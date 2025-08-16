Ultiman detalles para la Fiesta del DÍA DEL NIÑO en El Colorado



EL COLORADO. Nadie puede negar que el mismo énfasis y dedicación que le pone el Intendente Mario Brignole a su gestión en la política, pone también a las celebraciones de los más chicos. De hecho, es por todos conocido que, en tantos eventos infantiles, suele aparecer bajo el conocido traje amarillo del personaje “Piñón Fijo” con el que aparece en este tipo de eventos.

En las últimas horas en la previa del festival que prepara la Municipalidad de esta ciudad, tal como se viene haciendo desde hace varios años, “Piñón Fijo” hizo un avance junto a dos personajes que serán parte de las celebraciones. Por un lado, apareció “Capibara” junto a “Piñón Fijo” y la participación del “Capitán Jack”. Todos serán parte de las actuaciones, entre otras tantas actividades que se van a cumplir la tarde de este domingo en la Plaza San Martín.

Los tres personajes mencionados volvieron a hacer pública la invitación a los niños de esta ciudad a partir de las 14:00 en la Plaza Central de El Colorado. Como se sabe, ya está todo organizado para la jornada, cargada de juegos, actuaciones, chocolate con pan de leche, peloteros y castillos inflables en distintos puntos de la plaza y el sorteo de casi un centenar de bicicletas. Brignole detrás del traje amarillo invitó al acompañamiento de padres y abuelos, con la idea de lograr una sonrisa en los niños.