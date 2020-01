Ultiman detalles para la Fiesta Internacional del Río, Mate y Tereré que se realiza este fin de semana

Compartir

Ayer por la tarde se realizó la presentación de la temporada «Verano 2020» en Formosa donde se destacó la Fiesta Internacional del Río, Mate y Tereré en la ciudad que inicia este viernes y culmina el domingo donde habrá actividades recreativas, deportivas, shows musicales, cervecería artesanal y una amplia gastronomía para degustar.

En ese marco el contador José Delguy, Subsecretario de Turismo, Cultura y Deporte de la Municipalidad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la cuarta edición del importante evento.

«Tenemos un montón de actividades que vamos a ir lanzando a partir de este fin de semana, nuestra promoción de Formosa 2020 y a su vez el evento internacional del Río, Mate y Tereré de este viernes, sábado y domingo en el Paseo Costanero, entre ellos vamos a tener actividades de vóley beach, handbol, fútbol de playa, un trail que se va a hacer en la baja del paseo Costanero, eso como parte de las actividades recreativas en la parte deportiva en cuanto a también disciplinas como natación en aguas abiertas y un concurso de kayak y piraguas que van a estar desarrollando esos días en el Paseo Ferroviario. Las inscripciones todavía están abiertas, se pueden acercar a los iglús en San Martín y Corrientes o también en el Mástil Municipal donde van a estar inscribiendo para las disciplinas a desarrollar», informó.

Asimismo señaló que «en el comienzo de gestión y en la campaña uno de los propósitos que teníamos y que nos pedía la gente era recuperar aquellas actividades que se desarrollaban en nuestro río Paraguay, veníamos gestionando con el equipo distintas cuestiones que podíamos volver a enmarcar y hablábamos con los vecinos que pedían esto de poder hacer natación en río en aguas abiertas, hacer también concursos como por ejemplo la competencia internacional de moto de agua que habíamos traído en A Toda Costa, ya la historia marca y antes este evento se llamaba la fiesta del río que era muy conocida en Formosa, pero como nosotros queremos trabajar también sobre nuestras tradiciones y todo lo que acontece a la región veníamos hablando de sumar actividades y los productos que se agregan al tereré como las yerbateras y todos los yuyos que son costumbres que tenemos de ir al mercadito a comprarlos, todas esas cuestiones van a estar presentes en este festival, hemos incorporado todo para el mate también y vamos a incorporar actividades deportivas, distintos emprendedores van a estar comentado los distintos yuyos que se usan para el tereré y para el mate también, van a estar aquellos que venden los termos, accesorios, artesanías relacionadas a esto y sumamos los abanicos para todos los emprendedores que quieren acercarse a poner su stand y vender, están abiertas todavía las inscripciones, ya es una actividad marcada que va creciendo año tras año y queremos que eso ayude a dinamizar la economía formoseña».

Destacó además que «tenemos más de 30 bandas en el escenario mayor, más de 15 días en el escenario más chico del sector gastronómico, también tenemos distintas delegaciones que vienen de Pilar (Paraguay) de Buenos Aires, Alberdi, la idea es que todo este conjunto de accesorios sirva para que el festival siga creciendo y más que nada nuestra familia formoseña en enero, aquellos que no tienen la posibilidad de viajar puedan disfrutar de una Formosa que está cumpliendo ese rol y ese objetivo tan interesante que tenemos los formoseños y es que la ciudad se consagre y se vaya formando con este perfil turístico del que hablábamos, eso no queda con festivales, ni actividades deportivas sino que está todo el sector gastronómico tanto de comida regional como aquellos carros que ya están y ya son una costumbre los fines de semana en Formosa».

Informó también que «contamos con la cervecería artesanal, queremos que estén presentes y que armen un sector de cervecería, son emprendedores de Formosa y va a servir para que todas las familias formoseñas sin importar los rubros que estén mezclados en el sector puedan disfrutar y obtener un beneficio. Sumado a eso hemos hecho un convenio y ya venimos trabajando con UTHGRA desde hace tiempo en convenios relacionados no solamente en festivales sino que dentro del área de discapacidad trabajando con chicos, venimos desarrollando esta competencia de carreras de mozos muy interesantes y todavía están abiertas las inscripciones tanto en la casilla de informes turísticos como en UTHGRA y esta carrera tiene como gran premio una motocicleta como premio mayor entre otros obsequios».

Delguy dijo además que pese a lo complicado del año, el 2019 fue positivo en cuanto a la gastronomía formoseña. «Venimos trabajando tanto del sector privado como público de la mano, entendiendo lo que queremos que es una ciudad con alto perfil turístico de lo que siempre hablamos, si hay algo que ha tenido esta gestión del intendente Jofré y de Gildo Insfrán es tener las puertas abiertas a todos aquellos que querían emprender y más en estos últimos años, más el año pasado que ha sido bastante duro para el sector pyme pero ha sido un boom para el sector gastronómico con apertura de locales que realmente tienen una gran calidad e hicieron muchísimo para que Formosa tenga la calidad necesaria para recibir a aquellos turistas que se acerquen. Hoy contamos también con muchas escuelas gastronómicas que fueron habilitadas para ofrecer una mejoría en el servicio gastronómico, también tenemos una cámara de hoteleros y gastronómicos que trabaja codo a codo con el sector público como acompañando a cada pyme en Formosa, eso con el acompañamiento de los funcionarios mismos que personalmente estamos arriba de cada trámite y de cada necesidad de la gente, se logró el conjunto necesario para que Formosa siga creciendo en ese sector, no solamente en las habilitaciones comerciales donde hubo un crecimiento en cuanto a fuentes de trabajo, también un dinamismo muy bueno en la actividad nocturna en Formosa, vemos muchos bares de cervecería artesanal mezclados con comida rápida, vemos también hoteles, locales, y esto nos pone contentos porque estamos entendiendo hacia donde queremos ir todos y si lo hacemos de manera conjunta el crecimiento va a ser en un año solamente, eso quedó manifestado en este último tiempo», finalizó.