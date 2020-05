Ultiman detalles para que el Concejo Deliberante capitalino pueda sesionar la semana que viene

Compartir

Ayer por la mañana el presidente del Honorable Concejo Deliberante Darío Di Martino se reunió con los presidentes de los bloques para ultimar detalles y armar un protocolo que cumpla con las normas para empezar a sesionar desde la semana que viene luego de estar un largo tiempo sin actividad debido a la pandemia de coronavirus.

En ese marco el concejal Hugo García (PJ) habló tras la reunión que mantuvieron.

«Hemos estado los presidentes de bloque conversando en lo que tenemos que tener como elementos necesarios para que podamos armar un protocolo que va a tener que ver con las sesiones y retirar también la predisposición del cuerpo para lo que el intendente Jofré necesite en esta pandemia. Creo que los formoseños tenemos que ser agradecidos de la Comisión de Emergencia COVID-19 que está trabajando en forma permanente todos los días y nos permite decir que no tenemos coronavirus. Las sesiones requieren de un protocolo, de mantenimiento de la distancia entonces estamos viendo cómo vamos a trabajar, estamos trabajando con el presidente del Concejo, los concejales los presidentes del bloque, creo que la semana que viene vamos a estar en condiciones de que el protocolo se cumpla y podamos sesionar», dijo.

«Mas allá de que nos reunimos como bloque estamos en contacto como lo estamos con la comunidad, con la comisión, con las necesidades, con el vecino trabajando, este es un tema que nos compete a todos, trabajar y concientizar a la gente, decirles no solo el hecho de que se queden en casa sino que el hecho de que se hayan quedado en casa nos ha permitido a los formoseños tener esta ventaja de decir que tenemos esta pandemia controlada y ojalá podamos seguir así con el apoyo de todos», destacó.

De la misma forma el concejal Fabián Cáceres (PJ), señaló que se volverán a reunir y cada bloque presentará propuestas que podrán materializarlas cuanto antes con el fin de empezar a trabajar. «Los presidentes de los distintos bloques fueron convocados por el presidente del Concejo, Darío Di Martino donde estuvieron analizando y llevando cada bloque las propuestas para armar un protocolo de actuación con miras para ver si la semana que viene podemos llegar a tener las sesiones ordinarias. Así que se estuvo viendo el lugar, analizando distintas alternativas, cada bloque tomó la propuesta de llevar alguna alternativa para el día jueves así el viernes ya tenemos un protocolo que sea único para el cuerpo y la semana que viene poder estar arrancando con las sesiones», explicó.

Sobre qué proyectos tienen para tratar señaló que «los distintos concejales deben tener proyectos que han estado trabajando ya sea en estos años que les ha tocado ser concejales, nosotros tenemos distintos proyectos que van a ir llegando desde el ejecutivo municipal que ya en los meses de éneo y febrero estuvimos trabajando con el área técnica de la Municipalidad y algunas secretarías y subsecretarías, creo que todavía queda mucho por hacer en lo que hace a ordenanzas, hay muchísimos proyectos que seguramente vamos a tener que estar trabajando, nosotros queremos llevar adelante ordenanzas que hacen a la poda de árboles, a la recolección de residuos, cada concejal también debe tener sus proyectos que se van a tratar dentro del recinto».

Reconoció en ese sentido que «el recinto es dentro de todo chico, somos 12 concejales, 2 prosecretarios, el sonidista, el taquígrafo, se estuvieron analizando cuestiones y cada bloque va a llevar sus propuestas donde también están los periodistas que tienen la posibilidad de asistir a las sesiones. Queda que cada bloque se reúna con sus concejales y ahí elaborar un boceto de protocolo La idea es que los 12 concejales estemos presentes, se estuvieron analizando cosas, se corrieron las bancas para estar a un metro una de la otra, se va a armar todo el recinto, quizás el sonidista por ejemplo va a tener que estar en el pasillo, también los otros empleados que sí o sí tienen que estar van a estar en el pasillo».

Dijo también que el protocolo para la prensa «será limitado, se estuvo midiendo el lugar para ver cuántos periodistas se autorizarán a estar dentro del lugar y que también deberán ir con las medidas como ser barbijos, alcohol en gel, se están estudiando diferentes cosas, limpiar las cerraduras y demás, son medidas que debemos acatar para cuidarnos entre todos. La idea es seguir en el recinto y tener el debido recaudo, creo que con las medidas que estuvimos realizando ya el recinto estaría listo para sesionar con todos sus concejales».

Por último, señaló que una de las propuestas del Ejecutivo «es la actualización del Código Urbanístico, hubo otra actualización que acercaron los profesionales que hacen a esta materia, arquitectos, maestro mayor de obra que han propuesto una actualización que el Ejecutivo ya analizó y eso próximamente va a entrar por mesa de entrada para ser tratado. Si queremos tener una Formosa moderna debemos ir actualizándonos a los tiempos, ya tenemos el Código modificado en la gestión del ingeniero Jofré donde sí se permite construir en altura, ahora hay pequeñas modificaciones que las áreas técnicas estuvieron analizando y se va a estar tratando seguramente».

También el concejal Miguel Montoya del bloque radical habló sobre el inminente comienzo de las sesiones en el HCD. «Se hicieron varios pedidos solicitando la normalización institucional, se tuvo una primera reunión, pero solamente de los presidentes de los bloques con el presidente del Concejo para establecer un protocolo de seguridad mínima para poder sesionar», contó.

«En teoría desde el lunes empezaríamos a trabajar en comisiones, nosotros tenemos presentados incluso un proyecto desde antes que se declare la cuarentena pero con el problema ya instalado para una exención impositiva de tasas para comercios, pequeñas y medianas empresas y demás», dijo sobre uno de los proyectos que buscan tratar.

«Tenemos que pedir muchas explicaciones por ejemplo nos interesaría escuchar al Director de Bromatología en la Comisión de Salud y Medio Ambiente y que nos explique la metodología para la inspección, multas y algunas veces clausura que realizan en los comercios de la ciudad, vemos allí un exceso del gobierno provincial a través de un funcionario que toma atribuciones que no le son propias, esa es una de las tantas discusiones que tenemos que dar», explicó Montoya.

«Nosotros con la cuarentena ya hemos detenido y aplanado la curva y no podemos seguir viviendo 50 días más de esa victoria que obtuvimos, ahora tenemos que ponernos a pensar cómo salimos de esto y cómo reactivamos la economía, para eso es muy sano que la semana que viene arranque a sesionar el Concejo», aclaró el edil.

Asimismo se explayó sobre el proyecto que arman para comercios, «debemos empezar a hablar de una habilitación social que es menos burocrática y menos costosa para los comercios de manera tal de también poder ayudar a los muchos comercios barriales que no están habilitados a obtener la habilitación de manera más simple y menos costosa. La pandemia nos desnudó la infinidad de problemas que teníamos pero que eran preexistentes a la pandemia, comercios que funcionaban sin habilitación lo hacían desde antes, ahora encontraron la excusa perfecta para empezar a blanquear muchos comercios y está perfecto, pero no lo podemos hacer con las reglas o los requisitos de hasta ahora, debemos empezar a crear una habilitación social que permita a los pequeños comercios acceder a una habilitación con menos trámites y con un costo que les permita blanquearse y poder acceder a muchos créditos, hay un estado que tiene buenas intenciones, que quiere llegar con ayuda a sectores vulnerables pero es impotente para llegar porque hay más de 5 millones de argentinos que viven en la informalidad. Debemos aprovechar esto y empezar a blanquear comercios y a partir de allí esas pequeñas empresas puedan acceder a créditos y demás».

«Debemos aprovechar esta crisis para poder subsanar muchos problemas y lo que a nosotros nos corresponde que son los asuntos municipales darles una mano a los pequeños comerciantes y no salir a cazarlos porque eso va a contramano de la situación que están pasando miles de comerciantes en Formosa», finalizó.