«Último Primer Día»: detectaron siete fiestas privadas con menores y consumo de bebidas alcohólicas

Los auxiliares de la justicia detectaron y desarticularon fiestas privadas en diferentes barrios de la ciudad, con predominio de menores que festejaban el denominado por ellos “último primer día”.

Una de ellas se desarrolló en una casa quinta del barrio San José Obrero de esta ciudad, con la participación de al menos 100 personas en su mayoría menores.

En el marco de las políticas públicas de seguridad, en consonancia con lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo a cargo del Dr. Jorge Abel González, la Policía realizó acciones preventivas en todos los barrios de la ciudad, poniendo énfasis en salones de eventos y casas quintas, teniendo en cuenta el último día de vacaciones escolares, utilizado por los jóvenes para juntarse.

El “último primer día de clases”, conocido como UPD, es una celebración que se hizo común entre los jóvenes del último año de la secundaria, quienes se reúnen la noche anterior al inicio de clases para festejar.

Esta celebración toma las características de las formas de festejo propias de cada grupo de jóvenes.

En este contexto, la Policía realizó el martes último trabajos preventivos que permitieron detectar fiestas privadas que tuvieron epicentro en esta ciudad capital. Todas ellas tenían en común la presencia de menores, la música a elevado volumen y el consumo de bebidas alcohólicas.

Una de las fiestas privadas se constató este miércoles por la madrugada en una casa quinta, ubicada entre las calles Padre Patiño y Octava del barrio San José Obrero de esta ciudad. Allí efectivos de la Subcomisaría Bernardino Rivadavia detectaron la participación de unas 100 personas –hombres y mujeres-, en su mayoría menores, quienes consumían bebidas alcohólicas y escuchaban música fuerte.

En el sitio, se dialogó con un hombre, quien refirió ser el organizador de una fiesta privada estudiantil denominada “primer y último día” en el cual festejaban alrededor de un centenar de personas, la mayoría menores de edad, con música a elevado volumen y Dj en vivo, quien no contaba con ninguna autorización para realizar el evento.

Ante este hecho, se solicitó el cese de dicha fiesta a las personas que estaban en el interior de la quinta debido a la prohibición de la actividad, procediéndose al secuestro de bebidas alcohólicas, iniciándose una causa contravencional, con intervención del Juez de Paz de Menor Cuantía de esta ciudad.

También el miércoles a las 2:30 horas, efectivos de la Comisaría Segunda acudieron hasta la avenida Gutnisky y Fuerza Área del barrio La Pilar de esta ciudad, lugar donde se constató una fiesta en el interior del salón de eventos, con la presencia de menores.

Tras el diálogo con una mujer mayor de edad, la misma contaba con las autorizaciones y el personal de bromatología le notificó que debían finalizar el evento debido a la presencia de menores y botellas de material de vidrio, labrándose un Acta de Infracción y desconcentración de los concurrentes.

Otros procedimientos similares fueron realizados por personal policial de la Zona 4 del Comando Radioeléctrico Policial, que desarticuló dos fiestas privadas.

Las intervenciones fueron realizadas en un salón de fiestas y en una casa particular, ambas del barrio Virgen del Rosario, las cuales tenían como participantes jóvenes menores de edad, situación por la cual se solicitó personal de Bromatología, que labró Actas de Infracción por no contar con permiso de habilitación y concurrencia de menores fuera del horario permitido, secuestrándose bebidas alcohólicas.

Por otra parte, personal de la Zona 5, en forma conjunta con inspectores de la Dirección de Bromatología de la Municipalidad, labraron las actas de infracción en tres eventos, dos de ellas realizados en casas particulares del barrio Stella Maris y otro en una casa quinta ubicada por la avenida Somacal.

En los tres casos, se dialogó con los responsables de los eventos, a quienes se les solicitó la autorización municipal para realizar las fiestas, expresando en las tres intervenciones que no contaban con ninguna documentación.

Además, se secuestró una gran cantidad de bebidas alcohólicas para luego dar por finalizado los eventos, iniciándose al respecto las causas contravencionales, con intervención del Juzgado de Paz.

Entre las actividades preventivas que desarrolla la Policía de la provincia de Formosa, se acentúa la verificación de las fiestas privadas, modalidad que se encuentra en auge con la única finalidad de eludir la acción de la justicia, ante los fuertes controles que se realizan.

Es importante destacar el trabajo mancomunado con otras instituciones del Estado, la Dirección de Bromatología Municipal y Juez de Falta Municipal.

