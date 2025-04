Últimos días para inscribirse al programa Progresar:la UNaF acompaña a sus estudiantes en el trámite

Desde la Coordinación General de Becas de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) recordaron que esta semana culmina el período de inscripción al programa Progresar para estudiantes del nivel superior. El equipo está brindando asistencia a quienes aún no completaron el trámite.

En diálogo con este medio, Enzo Bresanovich, integrante de la Coordinación General de Becas de la UNaF, brindó detalles sobre el cierre de inscripciones al programa Progresar, una política pública nacional que busca garantizar el derecho a la educación de miles de jóvenes en todo el país.

“Esta semana cierra la inscripción para los estudiantes del nivel superior. Si bien el plazo final es el domingo 20 de abril, desde nuestra oficina trabajamos hasta el miércoles, ya que es una semana corta”, explicó Bresanovich.

La oficina de Becas de la UNaF se encuentra en el primer piso de la Biblioteca Central del campus universitario, y se encuentra habilitada para asistir a los estudiantes que necesiten ayuda en el proceso de inscripción.

“Es importante que los estudiantes sepan que estas becas están destinadas a todas las carreras de nivel superior. Si cumplen con los requisitos básicos, pueden acceder. Para ingresantes, el límite de edad es de 25 años, mientras que para estudiantes avanzados se extiende hasta los 30”, detalló.

Uno de los datos clave que deben tener a mano quienes deseen inscribirse es su número de CBU (Clave Bancaria Uniforme), requisito indispensable para completar el trámite. “Pueden acercarse con esa información y desde la coordinación los ayudamos a finalizar el proceso”, agregó.

Bresanovich remarcó que, una vez finalizado el período de inscripción, no habrá prórrogas. Por ello, instó a los y las estudiantes a no dejar pasar la oportunidad: “Instamos a todos los chicos que se acerquen y se inscriban. Sabemos que esta beca es una herramienta fundamental para acompañar la permanencia y el egreso en la educación superior”.

El Programa Progresar es una iniciativa del Estado nacional que otorga un incentivo económico mensual a estudiantes para que puedan continuar y finalizar sus estudios. La beca se cobra durante todo el año, incluyendo el receso de verano, y contempla un plus por rendimiento académico en aquellos casos en los que se avanza regularmente en la carrera.

Desde la UNaF, como cada año, se pone a disposición de la comunidad estudiantil el equipo de becas, para facilitar el acceso a este beneficio. Para más información o consultas, los estudiantes pueden acercarse de lunes a miércoles a la oficina mencionada, dentro del horario de atención administrativa.