Un actor de «The Boys» expresó su amor por «El Eternauta»

El impacto mundial de la serie argentina El Eternauta sigue expandiéndose luego de su estreno en Netflix, logrando posicionarse como un éxito de audiencia y marcando un hito en la industria audiovisual del país.

La adaptación de la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López no solo ha conquistado a millas de espectadores, sino que también recibió elogios de figuras internacionales como el actor neozelandés Antony Starr, mundialmente conocido por su papel de Homelander en la serie The Boys de Amazon Prime Video.

A través de sus redes sociales, Starr compartió una imagen del póster de la serie acompañada de un corazón y la palabra “Love” (amor, en inglés), demostrando su admiración por el proyecto argentino y por la interpretación de Ricardo Darín en el papel principal.

Netflix confirmó recientemente que habrá una segunda temporada de El Eternauta, anunciando la continuación de esta historia que relata la travesía de un grupo de sobrevivientes frente a una nevada tóxica y su enfrentamiento con un enemigo extraterrestre.

Según la descripción oficial de la plataforma, la serie está basada en “la icónica novela gráfica argentina” y ha sido vista en 87 países, consolidándose como la serie de habla no inglesa más vista del mundo en la semana de su estreno.

En ese período, logró 10,8 millones de visualizaciones globales, posicionándose en el Top 10 de mercados clave como Estados Unidos, Brasil, España, Francia, México e India, entre otros.

El reconocimiento internacional no se limita al público ni a las redes sociales, sino que también se refleja en su impacto económico. De acuerdo con datos compartidos por la productora, la realización de esta superproducción inyectó más de 41 mil millones de pesos argentinos a la economía local, considerando gastos asociados a la filmación y el efecto en la cadena de suministros.

La magnitud y ambición del proyecto no tienen precedentes en el cine y la televisión de Argentina, consolidándolo como un modelo de éxito no solo cultural, sino también financiero.

La producción de la primera temporada implicó un trabajo extenso desde su concepción en 2019, con dos años dedicados al desarrollo de guion y cuatro meses y medio de preproducción. Durante las 148 jornadas de rodaje, se filmaron escenas en más de 50 locaciones reales en Buenos Aires, además de crear 35 escenarios virtuales.

Según el equipo técnico, la postproducción llevó más de un año y medio, reflejando la minuciosidad detrás de cada aspecto visual. En total, cerca de 2.900 personas, entre actores, equipo técnico y extras, participaron en la serie, que también incluyó la utilización de 500 máscaras especiales para diseñar a los antagonistas de la trama.

Además del éxito de la primera temporada, las expectativas por lo que traerá la segunda son altas. Según comentó Netflix, la decisión de renovar la serie responde no solo a las cifras obtenidas, sino también a la recepción crítica y al fervor de su base de audiencia global.

Antony Starr, quien expresó abiertamente su entusiasmo por la trama y el protagonista interpretado por Ricardo Darín, es solo una de muchas personalidades admiradoras de la serie. Los comentarios del actor han sido destacados en medios de comunicación internacionales, reforzando el alcance global de El Eternauta.

El éxito reciente de El Eternauta brinda una nueva oportunidad para la industria audiovisual argentina de competir en el mercado global. Como lo señala el impacto medido en millones de visualizaciones y una recepción masiva en diversos mercados, la historia de Juan Salvo sigue teniendo relevancia hoy más que nunca, conectando con el público a través de una narrativa universal.

La confirmación de la segunda temporada no solo prolonga el legado de la obra literaria de Oesterheld, sino que asegura la continuidad de un proyecto que demuestra la capacidad del país de producir contenidos competitivos y resonar culturalmente en distintas partes del mundo.