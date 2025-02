«Un acuerdo con el FMI no significa que vamos a salir del cepo al día siguiente»

El presidente Javier Milei había asegurado que el 1 de enero de 2026 ya no existiría más, pero que podría adelantarse si había un acuerdo con el organismo internacional de crédito.

El ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió este miércoles que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no significa que al día siguiente haya levantamiento del cepo cambiario ni una devaluación. El presidente Javier Milei había asegurado que el 1 de enero de 2026 ya no existiría más, pero que podría adelantarse si había un acuerdo con el organismo internacional de crédito.

«El acuerdo con el Fondo no implica que se salga de las restricciones cambiarias al día siguiente», advirtió Caputo, pero destacó que acelerará el proceso de recapitalización del Banco Central que está llevando adelante su gestión.

Esta recapitalización es una de las tres condiciones establecidas por el Gobierno para lograr el levantamiento del cepo cambiario. Las otras dos son que la inflación converja con el «crawling peg» del tipo de cambio oficial y que la demanda de dinero termine de absorber el exceso monetario que, aseguran, heredaron del gobierno anterior.

Además, el ministro Caputo pronóstico que la economía crecerá al menos un 5% en 2025. Según afirmó, existe un fuerte crecimiento del crédito y del interés de invertir en la economía real. «Creo que podemos crecer incluso por arriba del 5%», dijo, optimista, en una entrevista para LN+.

El presidente de la Nación, Javier Milei, aseguró el 3 de febrero que la salida del cepo será el 1° de enero de 2026, salvo que pueda adelantarse por un desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI).»El cepo va a dejar de existir. Ahora, si hay desembolso del Fondo, podemos hacerlo más rápido. Hay que ver cómo queda estructurado el programa”, indicó.

Respecto a las negociaciones con el organismo, el Presidente precisó que están trabajando para avanzar en el acuerdo pero remarcó que tiene la «convicción de que, para que a la Argentina le vaya bien, depende sólo de Argentina». En ese sentido, remarcó: «Nuestra política es dureza en lo fiscal, no negociar el déficit cero y mantener una política monetaria dura. Si después tenemos puentes financieros para acelerar, bienvenido sea».