Un adolescente estaba armado con un cuchillo y lo retuvieron

Integrantes de la Subcomisaría República Argentina retuvieron a un joven de 15 años por circular con un arma blanca por las avenidas Emilio Tomás y Esteban Laureano Maradona, de esta ciudad.

Alrededor de las 2:45 horas de este jueves, los policías realizaban recorridas en prevención de delitos cuando sorprendieron al menor de edad con un cuchillo tipo carnicero en su poder.

Como no podía justificar a tenencia del arma blanca, se solicitó la presencia de su madre, se le informó del caso y se le entregó a su padre en carácter de referente afectivo.

Luego se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de los efectivos de la Dirección General de Policía Científica, quienes documentaron fotográficamente el procedimiento.

Por el caso, se iniciaron las actuaciones contravencionales y se secuestró el arma blanca.