Un argentino se consagró campeón del mundo en boxeo sin guantes tras una pelea sangrienta

El argentino Franco Tenaglia se convirtió en el campeón mundial de boxeo sin guantes de la compañía Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) tras imponerse en las tarjetas sobre Tony Soto en un combate sangriento que terminó con ambos peleadores absolutamente extenuados.

Tenaglia, que cuenta con una historia de vida singular, tuvo una presentación épica en el Arena Marbella de España para quedarse con el cinturón del peso ligero en la velada estelar del día y terminar con el invicto del norteamericano Soto: los jueces dieron 47-45, 46-46 y 47-45 para decretar la victoria del deportista bonaerense que tiene un pasado en las artes marciales mixtas.

Si bien empezó imponiendo respeto en el primer round con el poder de sus puños e incluso lanzó a la lona al Loco Soto, la jornada se puso cuesta arriba a partir del segundo asalto de los cinco pautados (dos minutos cada uno). El hombre de Burzaco sufrió una lesión en su mano derecha que lo mantuvo incómodo a lo largo de la pelea, a pesar de que una vez que asimiló lo sucedido volvió a estar en pelea. El combate pudo ser para cualquiera, pero Tenaglia llevó su nombre a lo más alto en esta empresa que tiene a la estrella de UFC Conor McGregor como uno de sus propietarios.

Las estadísticas oficiales del BKFC indican que el argentino lanzó 234 golpes contra los 352 de su contrincante, aunque ambos tuvieron un porcentaje de acierto similar: 66% del norteamericano con 234 y 62% del argentino con 147. Además, Tenaglia tiró a la lona dos veces a su rival, que lo hizo caer en una oportunidad.

El argentino tiene 28 años y registró su primera aparición en esta empresa de lucha en agosto del 2022 cuando noqueó al inglés Chasa Symonds en Londres. Repitió en abril del 2023 contra el británico Luke Nevin, a quien le ganó por KO en un evento que se celebró en la ciudad de Leeds. La última aparición en esta compañía fue ante el galés James Lilley en el BKFC 60 que se realizó en Milton Keynes (Inglaterra), en lo que había sido su único triunfo en las tarjetas durante la velada que tuvo lugar en abril de este año.

Ubicado en el puesto 4° del ranking del peso ligero, el sudamericano se topó en este caso con un peleador norteamericano de 37 años que lidera el ranking de la divisional gracias a cosechar hasta este sábado un récord de 6 victorias sin derrotas ni empates en esta especialidad.

Años atrás, en una entrevista con Infobae, Tenaglia relató cómo fueron sus inicios. “Yo ya sabía mi plan, tenía una meta. Sé que suena mal, pero en Argentina no me tomaban en ningún lado y, si laburaba, me pagaban una mierda. No iba a poder hacer la guita para ir a Europa. Yo veía los presupuestos de cómo se vivía afuera y no llegaba. Primero probé en irme a Nueva Zelanda, donde no me dejaron entrar”, explicó sobre el intento que realizó de iniciarse en el kickboxing de ese país, con el deseo también de permanecer cerca de Tailandia por el muay thai. Finalmente, emigró a Europa: “No me dejaron entrar porque fui regalado, sin visa ni nada. Cuando me mandaron de vuelta, en el aeropuerto saqué un boleto para España. Pensé en que de ahí podía moverme para Holanda o Inglaterra, y entonces hice eso. Llegué a España con 350 euros”.

Si bien pasó por distintas disciplinas, Franco decidió desarrollarse en el BKFC que nació en 2018 con la idea de realizar veladas de boxeo “a puño limpio”. Los peleadores suben a un round circular sin protecciones en sus puños, más allá de utilizar algún vendaje por debajo. Las reglas son similares a las del boxeo con guantes. Desde hace tiempo se viene hablando de esta disciplina, pero en 2024 ganó mayor notoriedad cuando el ex campeón mundial de UFC, McGregor, se unió como socio. Incluso el irlandés estuvo presente este fin de semana en Marbella tanto en los pesajes como en cada combate.