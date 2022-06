Un argentino se llevará el Challenger de Corrientes

Compartir

El Challenger de Corrientes tendrá un campeón argentino en su cuadro de individuales. Así quedó establecido después de los resultados registrados ayer durante los cruces de cuartos de final en la cancha central del Tennis Club. Las semifinales y la final de dobles se jugarán hoy. También está prevista la entrega de un reconocimiento a Leonardo Mayer.

El sexto día de competencia se abrió con el triunfo de Francisco Comesaña (285º en el ranking de la ATP) ante el brasileño Joao Reis Da Silva (540), vencedor de los correntinos Luciano Tacchi y Lautaro Midón, por 6-1 y 6-2, para alcanzar su segunda semifinal en la categoría.

“Estoy muy contento, jugando muy bien. Nos entrenamos mucho para estas cuatro semanas que vienen y estamos cumpliendo los objetivos”, manifestó Comesaña, quien sigue escalando posiciones en el ranking ATP.

Román Burruchaga (394) también sigue en alza y en esta ocasión venció a su compatriota Alejo Lingua Lavallén (426) por 6-3 y 6-4. Será la primera semifinal en la categoría para el joven de 20 años y 394º del ranking ATP, que esta semana es acompañado por Leonardo Mayer como su entrenador.

“Ayuda mucho que Leo esté conmigo desde del banco. Me va a acompañar durante unas semanas, ojalá me pueda aportar mucho, que es lo que buscamos”, comentó Burruchaga.

“Siempre es lindo jugar en la Argentina, cerca de casa, con amigos y la familia que te puede acompañar y puede venir a verte”, agregó, y comentó que su objetivo es “jugar los principales torneos del mundo, pero no hay apuro, hay que seguir mejorando y consolidándose en el circuito”.

Para Mariano Navone (519) también será su primera semifinal en la categoría: ayer venció al español Carlos Gómez Herrera (549) por 7-6 (7-4) y 7-6 (7-1) en poco más de dos horas y media de juego. Así, sube al puesto 478º del ranking ATP, su mejor posición histórica.

Mientras que Juan Pablo Ficovich (175º), primer preclasificado, fue el último en sacar boleto al lote de los cuatro mejores del torneo, con una sólida victoria frente al dominicano Nick Hardt (314) por 7-6 y 6-4.

