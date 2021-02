Un automóvil volcó en el camino a Mojón de Fierro y aseguran que fue a causa de las piedras sueltas

Compartir

Ayer por la tarde, alrededor de las 18:20 horas se produjo el vuelco de un automóvil sobre la ruta provincial N°2 que va hacia Mojón de Fierro.

En ese sentido, personal de la Subcomisaría del lugar tomó conocimiento sobre un vuelco por Ruta provincial N° 2 hacia Formosa, por lo que se constituyó al lugar por la ruta de mención frente de una estancia ganadera y se constató un Chevrolet Corsa con sus cuatro ruedas hacia arriba, con dos ocupantes fuera del rodado, quienes no sufrieron lesiones.

Según las primeras investigaciones, el accidente se habría producido al perder el control por las piedras sueltas sobre dicha ruta.

Es importante destacar que los vecinos del lugar han denunciado en reiteradas ocasiones tal situación y aseguraban que los constantes vuelcos de vehículos como también accidentes de motocicletas se debían a la cantidad de piedra que hay en el lugar, la cual no fue compactada y a la circular genera un serio peligro por el que terminan perdiendo el control de los rodados.

Un vecino del lugar aseveró que son incontables los vuelcos que se han producido en la zona desde que se enripió, pero al no hacerse el trabajo como se debía, se producen los siniestros.

Una pobladora del lugar, en diálogo con el Grupo de Medios TVO dijo que “al estado del camino hay que sumarle la imprudencia de los conductores que andan a toda velocidad y muchos alcoholizados, sobre todo los fines de semana. pese a que hay ciertas restricciones por la pandemia, de igual manera muchos circulan alcoholizados, hace unos días atrás un chico que manejaba borracho se cayó de la moto y por fortuna solo tuvo heridas leves, pero casos así son moneda corriente”.

De la misma forma, otro vecino señaló que “siempre hay controles policiales, pero muchas veces vemos que aunque ellos notan que los conductores están alcoholizados, los dejan seguir su camino y eso es un peligro tanto para ese conductor como para terceros. Es lamentable que este camino sea tan inseguro para todos por culpa de estos factores, sería bueno que tomen alguna medida al respecto”.

