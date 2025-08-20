Un bebé cayó de una terraza en el Barrio Itatí 1: un hecho que genera preocupación y conmoción en Formosa

Un escalofriante suceso ha conmocionado a la comunidad formoseña tras la caída de un bebé de tan solo un año desde la terraza de un departamento en el barrio Itatí 1. El hecho, que ocurrió el pasado lunes y se hizo público en las últimas horas, generó una ola de preocupación y reacciones en la provincia.



Para obtener información oficial sobre lo sucedido, el programa radial Exprés En Radio se comunicó con el Comisario David Romero, jefe de la Comisaría Seccional Cuarta, quien brindó detalles de la investigación en curso.



Según lo relatado por el Comisario Romero, la Policía de Formosa tomó conocimiento del hecho a través de la jefa del Hospital de la Madre y el Niño, y de inmediato se dirigieron a la avenida Italia al 2600 para realizar las primeras diligencias.

Una segunda delegación policial acudió al hospital para entrevistar a los padres del menor, quienes fueron las primeras personas en intervenir en la situación.



El trágico incidente ocurrió alrededor de las 17:45 horas. Los padres del niño de un año y dos meses lo trasladaron por sus propios medios y en estado de inconsciencia al Hospital de la Madre y el Niño, donde fue atendido por los médicos. Tras la primera intervención, el bebé reaccionó y posteriormente fue trasladado al Hospital Interdistrital Evita para estudios complementarios.

El Comisario aclaró que, si bien el niño está en el Hospital Evita, la internación principal es en el Hospital de la Madre y del Niño, donde permanece con pronóstico reservado.



Al ser consultado sobre la dinámica del hecho, el Comisario Romero explicó que, según el testimonio de los padres, el padre se encontraba en la parte trasera de la vivienda realizando tareas de limpieza y cortando el pasto, mientras que la madre había bajado para realizar quehaceres personales en el lavadero cubierto. El bebé quedó dentro del departamento del primer piso en compañía de sus tres hermanos mayores, de 15, 12 y 8 años.



Fue el padre quien se percató de la caída del niño en el sector donde él estaba trabajando. Inmediatamente, sin dudarlo, la pareja llevó a su hijo al hospital para que recibiera atención médica urgente.



A pesar de que el estado del niño es la principal preocupación, el caso ya cuenta con una investigación formal. El Comisario Romero confirmó que se ha abierto un expediente judicial y que personal de la Dirección de Policía Científica realizó una inspección en el inmueble, tomando documentación fotográfica y descartando indicios de cualquier otro elemento o rastros de sangre que pudieran sugerir una situación diferente a la de una caída accidental.



El caso, que ha conmocionado a la comunidad, sirve como un recordatorio doloroso sobre los riesgos y peligros que acechan en el entorno doméstico, especialmente cuando hay niños pequeños.

La comunidad formoseña se mantiene atenta a la evolución de la salud del pequeño, con la esperanza de que se recupere pronto y de la mejor forma. La investigación judicial continúa para esclarecer completamente lo ocurrido.