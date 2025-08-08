Un camión cargado de mayonesa se incendió en la Ruta 11, cerca de General Mansilla



Un camión de carga de origen paraguayo se vio envuelto en un voraz incendio esta mañana en la Ruta Nacional N.º 11, a unos 5 kilómetros de la localidad de General Mansilla, en Formosa. El vehículo, que transportaba una gran cantidad de mayonesa, fue consumido por las llamas en su semirremolque, aunque afortunadamente no se registraron heridos.



El incidente ocurrió alrededor de las 07:50 horas, cuando el semirremolque de un camión marca SCANIA comenzó a arder. El vehículo se dirigía desde Buenos Aires hacia Asunción, Paraguay, y según las primeras investigaciones, el fuego se habría originado a raíz de un desperfecto mecánico.



El conductor del camión, un hombre de nacionalidad paraguaya, logró salir ileso de la cabina, que por suerte no fue alcanzada por las llamas.



Rápida intervención de las fuerzas de seguridad



Tras el aviso, un rápido operativo de emergencia se desplegó en el lugar. Efectivos de la Subcomisaría Tatané, junto a varias dotaciones del Cuerpo de Bomberos de la Policía de Formosa y personal de Gendarmería Nacional, se dirigieron al lugar para controlar la situación.



Los bomberos trabajaron de manera intensa para extinguir el foco ígneo, que había devorado por completo el contenedor del camión, donde se encontraba la carga de mayonesa. Las tareas de enfriamiento y remoción de los restos calcinados se extendieron por varias horas para asegurar la zona y prevenir cualquier tipo de reincidencia del fuego.



Mientras se llevaban a cabo las labores de extinción y limpieza, Gendarmería Nacional colaboró para habilitar de manera parcial el tránsito en la Ruta 11, garantizando así la seguridad de los demás conductores. Una vez que el acoplado incendiado fue completamente removido, la circulación vehicular se normalizó en su totalidad.



El incidente, si bien no dejó víctimas fatales ni heridos, pone de manifiesto la importancia de la rápida y coordinada respuesta de las fuerzas de seguridad en situaciones de emergencia en las rutas.