Un camión cayó al río Bermejo desde el puente que une Chaco con Formosa; el conductor falleció

Un camión de transporte de cargas cayó ayer al río Bermejo desde el puente que une a la provincia de Chaco con Formosa, a través de la ruta nacional 11. Por la tarde informaron desde la Jefatura de Bomberos y la Policía de Chaco que el conductor de nacionalidad chilena falleció tras quedar atrapado.

Si bien aún no se pudo establecer la causa del suceso, sí se confirmó que lamentablemente el chofer del camión perdió la vida al quedar atrapado dentro, entre los hierros de la cabina. Para peor, a las fuerzas de seguridad les resultó imposible extraer los restos, por lo que solicitaron la remoción del camión.

Se pudo establecer que el vehículo de gran porte iba desde Chaco hacia Formosa y en la bajada del puente habría encontrado una fila de vehículos, por lo que se cree que su conductor optó por evitar el choque y embistió la baranda hasta caer al cauce de ese río.

El lugar del accidente se encuentra en Puerto Eva Perón, en la localidad chaqueña que está ubicada a la vera de la ruta nacional 11 y en la margen derecha del río Bermejo, mientras que del otro lado del cauce hay un puesto de la policía provincial que controla el ingreso de vehículos y de personas a la provincia de Formosa.

En ese lugar se formó la fila de vehículos que el conductor del camión no pudo ver porque la forma de la estructura del puente no deja ver más, de un lado y del otro, que su parte superior.

En declaraciones radiales, el intendente de Puerto Eva Perón, Diego Lavia, dijo que ya “se está trabajando para rescatar el camión del río”.

En el caso intervinieron los Bomberos Voluntarios y un grupo de rescate con equipo de buceo, ya que el conductor quedó atrapado entre los hierros de la cabina del rodado de gran porte.

Ministro González

De la misma forma, en la habitual conferencia de prensa de todos los días, el ministro de Gobierno Jorge González fue consultado sobre el tema y explicó que el accidente “habría ocurrido en el lado del Chaco”, y que “en el puente no hay personas (personal policial), hay carteles” de prevención, aclaró.

Además, contó que “la corriente del río (Bermejo) arrastró el chasis del vehículo de transporte. Personal de Bomberos, que estaba en el lugar (realizando control de ingreso de personas a la provincia) actuó rápidamente”.

El funcionario provincial contó que en el trazo de la ruta sobre el puente Chaco-Formosa “había marcas de frenadas muy importantes”, por lo que se presume “que el camión circulaba” a una velocidad elevada para la circulación por ese sector.