Un chico mató a su papá e hirió a su mamá ya su hermana en un country de Berazategui

Un adolescente de 14 años mató a balazos a su papá e hirió a su mamá y a su hermana de 8 años en un country de la localidad bonaerense de Berazategui. Luego, el menor habría intentado suicidarse, indicaron fuentes del caso a Infobae y contaron que se oyó decir a la mujer cuando salió a la calle a pedir auxilio malherida: “Mató al papá y nos quiso matar”.

El ataque ocurrió este mañana en el country Fincas de Hudson, a donde llegaron varios móviles de la Policía Bonaerense tras el aviso de varios vecinos del barrio cerrado que se comunicaron asustados al escuchar varias detonaciones y gritos de la mujer que salió ensangrentada de su casa, que está ubicada en el lote K20 del barrio cerrado.

Al llegar, los policías encontraron en el comedor de la planta baja de la vivienda el cuerpo de Ramiro Damián Rotelo con una herida de arma de fuego en el pecho: el disparo tenía orificio de salida en la espalda. Luego, hallaron al adolescente, señalado como el autor del homicidio, en la plata superior con un balazo en la cabeza: estaba en uno de los baños.

En la vereda de la propiedad, los policías encontraron a la esposa de la víctima y madre del menor herido, identificada como Ruth Semeszczuk (48) y de perito de la Corte Suprema de la Nación, con un disparo en el abdomen, y a su hija, herida por el roce de una bala, la hallaron a dos viviendas de distancia. Ambas fueron asistidas por los vecinos antes de que llegaran los agentes.

Ambulancias del SAME trasladaron a los heridos al hospital Evita Pueblo de Berazategui, mientras trabaja en la escena personal de Policía Científica y de seguridad. Este domingo por la tarde, Semeszczuk se recuperaba tras haber sido operada de urgencia: actualmente, en terapia intermedia y estable. Su hija, en tanto, estaba fuera de peligro en el mismo centro de salud con un traumatismo de tórax.

“El adolescente ingresó al hospital con un disparo de arma de fuego en la cabeza, fue operado y su estado es grave, con pronóstico reservado”, añadieron las fuentes del caso. Este domingo por la tarde fue trasladado al hospital El Cruce de Florencio Varela. También explicaron: “El chico usó la pistola calibre 9 milímetros de su padre para atacar a su familia. La casa estaba llena de sangre”.

En el lugar estuvo el fiscal Christian Granados, de la UFI descentralizada del distrito de turno, pero se confirmó que fue el menor quien disparó, por lo que la causa pasó al Fuero de Responsabilidad Juvenil del departamento judicial de Quilmes y quedó en manos del fiscal Federico Weinstein. Si bien en principio no se descartaba ninguna hipótesis, los vecinos refirieron a los policías que el menor podría tener problemas psiquiátricos.

La causa se investiga como un homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma y tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma en dos hechos.

La víctima, que había cumplido 49 años el 10 de noviembre pasado, había estudiado Ingeniería Química en la Universidad de Buenos Aires y, actualmente, era socio gerente de una firma constituida en 2020. Sus trabajos anteriores estuvieron asociados a empresas dedicadas al poliuretano.

El caso generó gran conmoción en el country. “Vecinos hubo un hecho familiar muy grave, no podemos dar más detalles pero ya terminó. Hay gente herida y fallecida. No se acerquen al lugar, así pueden trabajar los médicos y la policía”, detalló una propietaria en un mensaje que circuló por redes sociales.

“Por favor, llamen a la Policía, hay una persona armada”, se puede escuchar en un audio que se viralizó. “¿Qué pasó? Escuché tiros”, preguntó una mujer en un grupo de mensajería. “Es enfrente de casa. Hay un chico que se volvió loco y empezó a los tiros. La madre está con heridas de bala en el medio de la calle, metánse todos adentro y llamen a la Policía”, expresó una testigo de la tragedia familiar.