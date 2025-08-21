Un colectivo atropelló y mató a una perra en Lomas de Zamora: la empresa lo despidió

El lunes 18 de agosto, en el barrio Villa Independencia, cercano a Santa Marta, un hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y desató una ola de indignación en redes sociales y en la comunidad de Lomas de Zamora. Una unidad de la línea 544, perteneciente a la empresa Yitos SA, atropelló a Mariel, una perra que murió casi de manera instantánea tras el impacto. El conductor del colectivo no se detuvo y siguió su recorrido hacia la estación.

Las imágenes que quedaron registradas en el video que encabeza esta nota, muestran cómo, al cruzar la esquina de Arana Goiri al 1190, entre las calles El Zonda y Uspallata, el colectivo pasó con las ruedas delanteras y luego con las traseras por encima del animal.

La dueña de Mariel, Dora Riquelme, dio su testimonio tras la pérdida. En diálogo con El Diario Sur sostuvo: “Voy a iniciar todo lo que tenga que hacer en contra de la empresa Yitos y el chofer porque no fue un accidente como ellos dicen. La perrita no se cruzó, ella estaba en la calle distraída mirando hacia otro lugar y no pudo esquivar”.

Agregó: “El chófer, que venía desde el Olimpo, sí tuvo lugar para esquivar a la perrita y su decisión fue no hacerlo. Le pasó las ruedas delanteras y luego las traseras por encima. Nunca frenó y bajó a asistirla. Queremos que se haga justicia”.

Con gran dolor, la mujer compartió en redes sociales el recuerdo de su mascota y expresó su indignación. “Desalmado, una basura hijo de pu… No quiso esquivar a Mariel y la pasó por encima destrozándola”, escribió en una publicación.

La compañía también aseguró que lamenta profundamente lo ocurrido y que reforzará sus políticas de capacitación y control interno para evitar que un hecho similar vuelva a repetirse.