Un colectivo embistió a un auto, cayó a un arroyo y dejó al menos 9 muertos y 29 heridos

Un trágico siniestro vial ocurrió esta madrugada a la localidad de Campo Viera, en el centro de la provincia de Misiones. Alrededor de las 4:30, un colectivo de la empresa Sol del Norte, que transportaba a unos 50 pasajeros desde Oberá, chocó de frente con un auto Ford Focus que circulaba en sentido contrario sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 892. Como consecuencia del violento impacto, fallecieron 9 pasajeros: seis hombres y tres mujeres. Y hay al menos 29 heridos.

Las víctimas fueron identificadas por fuentes oficiales como Gabriela Paola García (26, de Oberá); Magalí Lilén Belén Amarilla (22, de Campo Ramón); Katia Bupvilofsky (24, de Oberá); Rafael Jordán Gonzalo Ortiz (34, oriundo de Oberá y conductor del Ford Focus); Ángelo Tadeo Alpuy (19, de Eldorado); Elián Natanael Álvez (25, de El Alcázar), Jonás Luis Dávalos (20, de Eldorado); Enzo León (19, de Eldorado) y Brian Hobos (19, de Wanda).

Entre los fallecidos se encuentran cuatro alumnos de la Universidad Nacional de Misiones. Desde el Centro de Estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño (CEFAyD) emitieron un comunicado de prensa que cita: “Acompañamos en este momento de intenso pesar a las familias, amistades, docentes y compañeros de las víctimas. No hay palabras suficientes para dimensionar la pérdida de jóvenes que formaban parte de nuestras aulas, proyectos y sueños compartidos”.

“Solicitamos a toda la comunidad mantener el respeto y la empatía, evitando difundir información no verificada. En las próximas horas informaremos sobre las acciones colectivas de acompañamiento, espacios de contención y homenajes que estaremos impulsando desde el CEFAyD junto a las autoridades de la Facultad”, agregaron.

“Hoy, más que nunca, hacemos un llamado a la unión y al cuidado mutuo entre estudiantes. Que la memoria de quienes partieron nos inspire a seguir construyendo con amor, compromiso y solidaridad”, concluyeron.

De todas maneras, las autoridades advirtieron que la cifra de víctimas podría ser mayor, ya que las tareas de rescate se mantienen. Por lo pronto, los fallecidos fueron trasladados al Hospital SAMIC de Oberá para las diligencias médico-legales y la posterior entrega de los cuerpos a sus familiares.

El choque

El ómnibus perdió el control, atravesó el guardarraíl del puente y cayó al cauce del arroyo Yazá, a varios metros de profundidad. En tanto, el auto quedó destrozado sobre la banquina, a escasos metros del lugar del choque.

Desde las primeras horas de la madrugada, más de 150 policías, junto a Bomberos de la Policía y Voluntarios, personal de Salud Pública y otros organismos del Gobierno provincial, continúan trabajando intensamente en el lugar para asistir a las víctimas, remover los vehículos y rescatar a personas que aún permanecen dentro del colectivo.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que la empresa no cuenta con la lista de pasajeros, por lo que la Policía fue la que trabajó en la identificación de las víctimas y de heridos, en coordinación con los centros de salud y las dependencias intervinientes.

Esta tarde, se supo que los 29 heridos oscilan entre los 5 y los 67 años, y fueron atendidos, principalmente, en los hospitales de Oberá y de Campo Viera. Entre ellos está el chofer del micro y el guarda, además de un estudiante y un joven correntino de 21 años. Dos son niños y el resto adultos.

En tanto, cuatro de los pacientes debieron ser derivados posteriormente al hospital Madariaga de Posadas: se trata de hombres 41, 45 y dos de 46 años.

Hasta el mediodía, la Ruta Nacional 14 permanecía con un solo carril habilitado, por lo que se solicita a los automovilistas circular con extrema precaución y evitar la zona si no es estrictamente necesario, a fin de facilitar las tareas de rescate, asistencia y peritaje.

La Policía de Misiones continúa trabajando en la zona con equipos de rescate, peritos de Criminalística y personal de Seguridad Vial. Además de la estructura de Salud Pública y otros organismos del Gobierno provincial.

La palabra del

dueño de la empresa

“A simple vista puedo deducir que hubo un impacto entre el auto y el colectivo. A raíz del lugar donde impacta el auto en el colectivo, que sería en la parte delantera del lado del chofer, estimo que el chofer habrá perdido el control”, dijo Ariel Senchuk, propietario de la empresa Sol del Norte, en diálogo con el diario El Territorio.

El hombre, que se encuentra en la zona del accidente, detalló que el colectivo salió a las 4 con destino a Iguazú. Es decir, aproximadamente 30 minutos antes de la colisión. “No podemos saber la cantidad de personas que iban ni sus identidades, porque como es un servicio provincial, la gente aborda al colectivo y baja. Depende de la localidad, depende del tiempo que esté viajando”, indicó.

Y agregó: “Dentro de la provincia nunca se suministran datos ni se requieren datos de los pasajeros. También tenemos el condimento de que hoy había pasaje gratuito por las elecciones”.

El antecedente

Apenas dos meses antes del grave accidente ocurrido este domingo sobre la Ruta Nacional 14, la localidad de Campo Viera ya había sido escenario de otro trágico siniestro vial.

En aquella oportunidad, un hombre de 53 años perdió la vida y varias personas resultaron heridas tras un choque frontal entre dos vehículos sobre la Ruta Provincial 6.

El hecho se registró alrededor de las 19.30 del 23 de agosto, cuando un Renault 18, que se desplazaba en sentido Campo Viera–Gobernador Roca, impactó de frente contra el lateral izquierdo de un Ford Falcon que circulaba en dirección contraria.

El Renault 18 era conducido por Héctor Ricardo Zembruski, de 53 años, quien falleció. Viajaba acompañado por una mujer de 34 años, dos niños de 12 y 11 años, una niña de 4 años y un hombre de 48.

En tanto, el Ford Falcon era guiado por un joven de 31 años, residente en Gobernador Roca, acompañado por un adolescente de 18 años, oriundo de Paraje El Bonito, Santo Pipó.