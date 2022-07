Un comercio de la ciudad cerró sus puertas por la inestabilidad del dólar

Compartir

Muchos comercios del país disminuyeron sus ventas e incluso han cerrado locales de manera temporaria debido a la inestabilidad del dólar luego de los cambios en el Ministerio de Economía de la Nación. En la ciudad, un local dedicado a la venta de accesorios de electrónica, cuyos productos son importados, decidió cerrar sus puertas al menos por esta semana «por la inestabilidad del dólar que es de público conocimiento», señalaron al Grupo de Medios TVO.

«Nosotros tomamos la decisión el lunes al mediodía de frenar las ventas y cerrar al público por la inestabilidad del dólar que es de público conocimiento. Tenemos mercadería que es importada por lo cual estamos sin precios porque no sabemos si la venta que realizamos hoy va a cubrir el costo de reposición de la mercadería y más porque debido a las restricciones a las importaciones, el banco central no está otorgando dólares para poder pagar ese producto y hacer ingresar a Argentina», expresó Érica, encargada del local Faniocel.

La decisión de este comercio, comunicado a través de un pequeño cartel, sorprendió a transeúntes y clientes habituales. Los efectos de la suba del dólar sobre la economía en el país incluso hace que en zonas fronterizas se comercialice con moneda de otro país.

Para aquellos rubros que dependen exclusivamente de elementos importados, la incertidumbre sigue siendo una constante. «Entre 60 a 90 días tarda en llegar la mercadería de China y justamente por eso decidimos frenar, el poco stock que tenemos hay que cuidarlo».

Otro de los efectos del dólar se da en las cuentas corrientes de los clientes de este local que trabajará por estos días a puertas cerradas. «Los saldos que tenían los clientes la semana pasada ya no es lo mismo hoy, de por sí sabemos que el peso pierde valor adquisitivo entonces nos vemos obligados a tratar de cobrar todo o sino tratar de hacer un incremento en los saldos para poder recuperar algo» manifestó Érica.

«Al ser vendedores exclusivos mayoristas vendemos solamente en efectivo y por transferencia bancaria. Estamos asociados con una importadora que está en Córdoba y son los que traen la mercadería, por eso nos informaron que levantemos el margen de rentabilidad o que subamos la cotización porque nos basábamos en un dólar oficial de 130 pesos pero como el banco frenó la compra, íbamos a tener que buscar paralelo y era abismal la diferencia», agregó al respecto la encargada, haciendo referencia a la enorme brecha que existe entre el cambio oficial y el blue.

Por el momento, la decisión de mantener las puertas cerradas se extendería hasta principios de la semana entrante, puntualmente el día lunes. «Es hasta nuevo aviso, porque vamos a volver abrir cuando tengamos una certezade lo que va a suceder», finalizó Érica.

