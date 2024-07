Un comisario de la Policía Bonaerense fue baleado por tres ladrones que intentaron robarle el auto

Un comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires resultó herido de bala tras enfrentarse a tres delincuentes que lo asaltaron mientras conducía su vehículo en Lanús Este, según informaron fuentes policiales el jueves.

El incidente tuvo lugar durante la noche del martes en el cruce de Coronel Maure y Villa de Luján. El oficial, identificado como Roberto Claudio Vargas, de 55 años, se encontraba fuera de servicio y vestido de civil cuando fue abordado por uno de los agresores bajo la apariencia de un problema de tráfico. Dos cómplices armados se unieron al asalto, despojándolo de sus pertenencias tras un forcejeo.

En respuesta, y según informó el portal Diario Conurbano, el comisario logró extraer su pistola reglamentaria y se enfrentó a tiros con los ladrones. A pesar de haber sido herido en el antebrazo izquierdo, Vargas consiguió llegar a su domicilio antes de ser trasladado a una clínica, donde recibió atención médica.

El fiscal Martín Darío Rodríguez de la Unidad Funcional N° 6 de Lanús está a cargo de la investigación, que incluye pericias realizadas por la Policía Científica en el lugar del incidente. La Policía local está llevando a cabo operativos para dar con el paradero de los sospechosos, sospechándose que al menos uno de ellos podría haber sido herido por el comisario durante el enfrentamiento.

Y en otro hecho de inseguridad donde un efectivo policial estuvo involucrado ocurrió a fines del mes pasado. En esa oportunidad, un agente de la Policía de la Ciudad mató a un motochorro que había intentado robarle a una pareja que esperaba el colectivo en Morón y como producto de la balacera, un segundo delincuente fue herido.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Ramón Lista y Manuel Rico, ubicadas en la localidad de Villa Sarmiento, cuando las víctimas fueron abordadas por los dos delincuentes. En paralelo, el efectivo se encontraba en la esquina, debido a que esperaba que llegara su novia.

Luego de que se diera cuenta de las intenciones de los ladrones, el policía dio la voz de alto y se identificó con la finalidad de que estos no cometieran el crimen. Sin embargo, solo fue una cuestión de segundos para que los agresores comenzaran a disparar en contra del agente, quien tomó su arma reglamentaria para defenderse del tiroteo.

De acuerdo con la información publicada por un medio local, el efectivo consiguió frenar la balacera después de que varios de los disparos que efectuó hirieran a los delincuentes. En consecuencia, ambos cayeron de la moto y decidieron darse a la fuga a pie.

Minutos después de que el hecho fuera denunciado a las autoridades, los responsables fueron ingresados al Hospital Posadas y según confirmó el personal médico, uno de ellos, identificado como Federico Jesús Miño, de 23 años, murió como consecuencia del balazo que se alojó en su cadera.

En el caso del segundo involucrado en el intento de robo, las autoridades confirmaron que se trataba de un joven de 19 años llamado Joaquín Nicolás Bertucci. El delincuente tenía una herida en la pierna izquierda y otra en la zona del tórax, por lo que tuvo que ser operado.

La causa será investigada por los funcionarios de la Fiscalía N°1 de Morón, que ordenaron la detención de Bertucci. Si bien el motochorro aún permanece hospitalizado y bajo estado reservado, le asignaron una custodia policial para evitar que este pudiera escaparse del nosocomio. Asimismo, las autoridades no tomaron ninguna medida en contra del agente de seguridad, por lo que seguirá en libertad.

Por otro lado, los investigadores solicitaron el arresto de otros sospechosos luego de que se confirmara que los delincuentes habían llegado al hospital acompañados de cuatro amigos. Todo el grupo fue privado de la libertad, aunque las autoridades plantearon la posibilidad de que a cada uno de ellos les correspondiera distintas responsabilidades respecto del hecho.

En principio, Alan Segovia (26) y Elián González (21) fueron puestos a disposición de la Justicia por presuntamente haber cometido el delito de encubrimiento, ya que ambos fueron reconocidos como las personas que trasladaron a los motochorros al hospital.

No obstante, la situación procesal de Jonathan Emanuel Rolón (31) y Jonathan Ezequiel Martínez (26) sería aún más complicada, debido a que las sospechas indican que ambos podrían formar parte de la misma banda de Miño y Bertucci. En línea con al reconstrucción de los hechos, estos tenían una actitud extraña y se cree que aguardaban al regreso de Segovia y González para escaparse después de asegurarse de que los heridos fueran atendidos.

En este sentido, las autoridades adelantaron que se buscará averiguar si los sospechosos poseían antecedentes penales. Incluso, se indagará sobre el origen de la camioneta Volkswagen Amarok y el automóvil Volkswagen Golf que les secuestraron al momento de ser detenidos, ya que se comprobó que la moto que utilizaban los delincuentes contaba con un pedido de secuestro activo porque había sido robada en la localidad bonaerense de San Martín.