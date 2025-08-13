Un detenido por robo y fraude, y una escopeta secuestrada en un paso ilegal desde Paraguay

En un operativo nocturno de prevención del delito, integrantes del Comando Patrulla de Seguridad Urbana lograron la detención de un hombre con pedido de captura por robo y estelionato, y el secuestro de una escopeta calibre 16 abandonada por dos motociclistas que intentaban ingresar al país desde Nanawa, Paraguay, por un paso fronterizo no habilitado.

El primer procedimiento se concretó el lunes, cerca de las 00:30 horas, cuando los efectivos patrullaban la zona comprendida entre los barrios 500, 742 y 442 Viviendas. Allí interceptaron a un hombre de 40 años, y al consultar su identidad en la base de datos de la Dirección General de Informática, se confirmó que tenía un pedido de captura vigente por una causa de robo y estelionato, figura jurídica que implica fraude mediante engaños con perjuicio económico.

Horas más tarde, alrededor de las 03:45, personal de la Brigada de Investigaciones detectó a dos hombres en motocicleta intentando cruzar a la ciudad desde Paraguay, utilizando un paso fronterizo clandestino.

Al notar la presencia de los efectivos, los sospechosos huyeron, pero en la maniobra dejaron caer una escopeta calibre 16, que fue inmediatamente secuestrada por el personal policial. Los sujetos lograron escapar, pero ya se trabaja en su identificación en colaboración con la Comisaría de Nanawa.

El arma fue trasladada a la dependencia policial como evidencia, mientras que el detenido quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial.

Desde la fuerza destacaron que ambos procedimientos son resultado del refuerzo de patrullajes nocturnos en zonas urbanas y fronterizas, en el marco de un plan integral de prevención de ilícitos.