Un docente estuvo 15 meses preso acusado de abusar de una alumna y fue absuelto

Una familia del pueblo Zanja Honda, en la provincia de Salta, trata de reconstruir su vida luego de atravesar una pesadilla. Benicio Cuellar, un maestro bilingüe de 52 años, recuperó en los últimos días su libertad tras haber estado detenido durante 15 meses, acusado de un abuso sexual que nunca ocurrió.

La denuncia había sido presentada a fines de 2023. El docente fue arrestado meses después, en febrero de 2024. Sin embargo, todo cambió durante el juicio que se desarrolló la semana pasada.

El proceso terminó este viernes con un fallo absolutorio dictado por el Tribunal de Juicio Sala II que lo juzgó. Así lo confirmaron fuentes judiciales a Infobae, aunque no dieron más detalles del veredicto. Está previsto que el viernes próximo se realice una audiencia para la lectura de los fundamentos.

Durante todo ese tiempo, Cuellar permaneció privado de su libertad mientras su familia intentaba demostrar su inocencia. La acusación había sido muy grave: abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de encargado de la educación y coacción en contexto de género. Según el expediente, la supuesta víctima era una alumna de 13 años del mismo establecimiento educativo donde Cuellar daba clases.

Eliana, hija del docente, dijo públicamente que todo había sido una mentira y contó que el punto de quiebre fue una pericia psicológica realizada en marzo de 2024 que, según ella, determinaba el perfil de la denunciante y que era clave para probar la inocencia de su padre.

La joven aseguró que ese informe recién fue incorporado al expediente más de un año después de haber sido elaborado, poco antes del juicio oral. Según su testimonio, eso retrasó la posibilidad de que Cuellar saliera en libertad mucho antes.

“En febrero de 2024 lo detuvieron. Un año demoró el parte psicológico en salir, cuando ese estudio fue en marzo de 2024. Eso lo ayudaba a salir a mi papá el año pasado”, dijo en una entrevista con Mosconi TV Color.

“Mientras, se encargaron de que mi padre permanezca ahí detenido. Hasta el juicio trataron de seguir diciendo que mi papá era un monstruo. Era todo mentira, mi papá tendría que haber salido el año pasado y no 15 meses después, él tiene problemas de salud”, agregó.

Tras ser absuelto el viernes pasado, el docente fue liberado a las 19 de ese mismo día. Su hija lo retiró de la comisaría y volvieron a su casa en Zanja Honda. “Recién ayer volvió a dormir en su cama después de 450 días, volvió a comer en una mesa. Después de 27 años de servicio en una escuela y todo por una denuncia falsa”, lamentó.

Luego del fallo, la joven también se expresó en sus redes sociales. Agradeció que se hubiera hecho justicia, pero fue muy crítica con las autoridades judiciales del distrito. Apuntó a la fiscalía y la defensoría de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, como así también a la Asesoría de Incapaces local.

“Hoy cerramos un capítulo de terror en nuestras vidas. Ojalá nadie pase lo que nos pasó, ojalá ya no haya un Benicio más. La injusticia que se llevó a cabo tiene nombres… de supuestas profesionales que buscan ‘justicia’”, escribió.

Mientras tanto, en su casa, Cuellar intenta recuperarse del daño sufrido durante más de un año privado de la libertad. Según contó su hija, toda la familia está enfocada en acompañarlo en esta nueva etapa.

“¿Qué hago yo con unas disculpas? Nada. Solo quiero estar con mi papá, acompañarlo en este proceso. No se lo deseo a nadie esto que nos pasó”, dijo.