El Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de El Colorado, Formosa, ha sido escenario de un hecho «histórico» con la «aprobación por unanimidad» de un proyecto de ordenanza para crear un «Programa Integral de Lucha contra las Adicciones». La iniciativa, impulsada por la oposición, específicamente por el concejal Emanuel Zieseniss (UCR-FAF), marca un precedente de consenso en un ámbito habitualmente polarizado.

El concejal Zieseniss fue entrevistado en el programa radial “Una Cuestión de FEr”, conducido por Fernando López en FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO, donde detalló el largo proceso que culminó con la aprobación de esta normativa marco.

Génesis de la Iniciativa: Reconocer una Problemática Invisibilizada

El trabajo comenzó en mayo, antes de las elecciones provinciales, inicialmente como un proyecto de comunicación. Zieseniss señaló que la intención fue «visibilizar una problemática que nos atraviesa fuertemente en la ciudad de Colorado y en toda la provincia, pero que por ahí está invisibilizada de los medios y sobre todo de la política».

El programa busca un abordaje integral que incluye:

Prevención

Contención

Lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo

Rehabilitación

El objetivo principal es «darle una oportunidad a aquellas personas que están atravesando consumos problemáticos y quieren salir, pero que no cuentan con los recursos necesarios por ahí para para internarse». El concejal enfatizó que, si bien la lucha contra el narcotráfico los «excede», es una cuestión que debe ser «abordada».

Construcción del Consenso: El Rol de la Sociedad Civil y la Interinstitucionalidad

Para lograr la unanimidad en el Concejo, donde el oficialismo (Frente para la Victoria/PJ) es mayoría, el proceso fue gradual y participativo. Zieseniss relató una serie de reuniones clave:

Convocatoria a Iglesias: Se enfocaron en las iglesias (católicas y evangélicas), reconociéndolas como el primer lugar de contención. El concejal sostiene que el problema de las adicciones «no es solamente físico y psicológico, sino que también es espiritual» . De la reunión con alrededor de 20 iglesias surgió la coincidencia con el bloque del PJ de que «esta es una problemática que nos atraviesa y tenemos que abordarla» .

Se enfocaron en las iglesias (católicas y evangélicas), reconociéndolas como el primer lugar de contención. El concejal sostiene que el problema de las adicciones . De la reunión con alrededor de 20 iglesias surgió la coincidencia con el bloque del PJ de que . Reunión con Educación: Se convocó a la delegada zonal, entendiendo que la «prevención se debe realizar principalmente desde las escuelas» .

Se convocó a la delegada zonal, entendiendo que la . Diálogo con Fuerzas de Seguridad: Se instó a las fuerzas a «dar esa batalla acá en el Colorado» contra el narcomenudeo y el narcotráfico, ya que «si no hay un enfrentamiento duro», la prevención y rehabilitación serían insuficientes.

El proyecto final tomó elementos de cada encuentro, buscando generar una propuesta «integral que abarque todas estas cuestiones».

La Cruda Realidad: La Necesidad de un Centro de Rehabilitación

Zieseniss afirmó categóricamente que en El Colorado, «como en todos lados hay serio problema con el consumo». Aunque «no hay estadísticas» ni «diagnóstico oficial», la realidad es innegable. «Los que andamos en la calle, los que conocemos este la ciudad, sabemos que es un problema».

«La política, los consejos deliberantes tienen que ser la caja de resonancia de las problemáticas sociales y trabajar para buscarle soluciones», sostuvo.

El edil del Colorado remarcó la necesidad urgente de «generar un centro de rehabilitación» debido a los «costos muy altos» que implica para quienes buscan ayuda. Mientras se concreta este centro, el bloque de la UCR se ha comprometido a ser un puente: «Nos pusimos a disposición de todas aquellas personas que están atravesando un consumo problemático y que quieren salir y no tienen por ahí los medios que se comuniquen con nosotros». Han establecido contactos con fundaciones para «articular como para realizar algunas internaciones», lo que considera «algo de luz en el medio de toda la oscuridad que tiene que ver con esta problemática».

Un Pasaje a la Institucionalidad: El Valor del Consenso

El entrevistador, Fernando López, resaltó que es un tema «incómodo para los gobiernos» y celebró que se haya logrado el acompañamiento, interpretándolo como una señal de la magnitud de la problemática.

El concejal Zieseniss calificó la aprobación como «un hecho histórico», siendo la primera ordenanza de su iniciativa que se aprueba. No obstante, instó a los concejales del PJ a que esto «no quede en una simple expresión de deseos», sino que se «materialice en la realidad cuanto antes».

Finalmente, el concejal reflexionó sobre la función pública: «Entiendo que somos servidores públicos que no tenemos que personalizar las cuestiones y que independientemente de el sector político el cual venga, si la iniciativa es buena para la comunidad, hay que acompañar». Aunque reconoció las permanentes y «muy duras» disputas por temas como la falta de transparencia, espera que este respeto institucional se extienda a otros temas.

La noticia cierra con la esperanza de que este sea «un buen paso» y «un buen camino» para enfrentar las serias consecuencias del consumo y el narcomenudeo, que afectan a la persona, a su familia y a toda la comunidad.