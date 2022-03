Un evento histórico para atletas con síndrome de Down

Compartir

En el CeNARD se desarrolla el «Argentina TRI21», el primer Torneo Nacional Multideportivo para deportistas con síndrome de Down. Participan 105 atletas en 7 disciplinas.

Este lunes se realizó la inauguración oficial del “Argentina TR21”, el primer Torneo Nacional Multideportivo para atletas con síndrome de Down, que tiene como sede el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD).

“El compromiso de este gobierno es trabajar por un deporte accesible y garantizar el derecho de la competencia. Construir una sociedad mejor y con oportunidades para todas las personas, de eso se trata”, dijo Inés Arrondo, la secretaria de Deportes de la Nación, en el acto inaugural.

Por su parte, Graciela Breques, presidenta de la Federación Argentina de Deportes para Atletas con síndrome de Down, indicó que el objetivo del Torneo Nacional “es promover el deporte y visibilizar el alto rendimiento”.

El certamen cuenta con la participación de 105 atletas de once provincias del país tendrá siete disciplinas competitivas: futsal, natación, natación artística, atletismo, básquet, tenis de mesa y tenis. Además, hay clínicas y una exhibición de gimnasia.

El evento, es organizado por la Federación Argentina de Deportes para Atletas con síndrome de Down con el apoyo de la Secretaría de Deportes de la Nación, que entregó material deportivo para las disciplinas que participan de la actividad.

