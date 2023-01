Un ex policía se enfrentó a tiros con ladrones que intentaron robarle su camioneta y terminó baleado

Ocurrió en Morón. El efectivo, retirado de la PFA, fue herido en una pierna aunque ya está fuera de peligro

Un ex efectivo de la Policía Federal Argentina resultó herido de un balazo en su pierna izquierda, luego de enfrentar a tiros a dos delincuentes que intentaron robarle su camioneta cuando se encontraba cerca de su casa en el partido bonaerense de Morón. La víctima fue trasladada a un hospital y se encuentra fuera de peligro.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió el miércoles cerca de las 21 cuando el policía retirado, de 57 años, circulaba a bordo de su camioneta Peugeot Partner por la calle Vicente López al 1400, de Morón Sur. Allí, fue interceptado por dos delincuentes a pie que intentaron quitarle el vehículo.

Al verse abordado por los ladrones, el ex policía extrajo su arma personal y repelió el ataque. Fue en medio del tiroteo que recibió un disparo en el muslo derecho, aunque su accionar obligó a los delincuentes a escapar sin concretar su objetivo. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el ex uniformado fue trasladado por un familiar hasta la Clínica Modelo de Haedo.

En la escena del hecho trabajaron policías del Comando de Patrullas de Morón y efectivos de la Policía Científica, quienes levantaron diferentes rastros del tiroteo y obtuvieron imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de la zona para la investigación. La causa quedó en manos del fiscal Matías Rapazzo, de la de Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 de Morón, quien calificó el hecho como tentativa de robo y lesiones.

El intento de asalto en Morón no es el único en tiempos recientes que involucra en el último tiempo a un policía de la Federal. El 24 de septiembre pasado, un sargento de esa fuerza fue baleado durante un robo en el partido de La Matanza. Ocurrió en la esquina de las calles Atenas y Miró, en la localidad de Villa Luzuriaga, en la zona Oeste del Gran Buenos Aires.

El hecho fue casi calcado: dos ladrones armados lo asaltaron y también lo balearon en la pierna. Según fuentes de la investigación, el efectivo conducía su camioneta Volkswagen Amarok color marrón por esa zona del partido de La Matanza hasta que fue sorprendido por los delincuentes, que iban a pie.

Los ladrones estaban armados y lo amenazaron con la intención de llevarse el vehículo. El sargento, que se encontraba vestido de civil y en franco de servicio, se resistió. Pero no sirvió de mucho. Los delincuentes se subieron a la camioneta y, antes de darse a la fuga, le dispararon en la pierna izquierda.

El oficial fue luego asistido por sus familiares, quienes lo trasladaron de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos Doctor Diego Paroissien, situado en la localidad de Isidro Casanova, donde recibió atención médica. El hombre finalmente pudo recuperarse.

La investigación del caso quedó en manos de la fiscal Mariana Sogio, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 del Departamento Judicial de La Matanza. La sospecha es que los delincuentes actuaron “al voleo” y que desconocían por completo la condición de policía del conductor de la Amarok.

El asalto al sargento de la PFA se sumó a otro hecho que ocurrió el mismo día, a casi dos kilómetros de distancia. También tuvo como víctima a otro policía.

Ocurrió en la esquina de Segundo Sombra y Cerviño, en el partido bonaerense de La Matanza. Un oficial mayor de la Policía Bonaerense, que esperaba el colectivo junto a su pareja, fue asaltado por un delincuente que se bajó de un Chevrolet Corsa, lo abordó y realizó un ademán de intentar sacar una arma de fuego.

En ese momento, según denunció el oficial mayor, que estaba vestido de civil y en franco de servicio, él tomó su arma reglamentaria y realizó varios disparos, que dejaron al delincuente herido en el abdomen.

A pesar de las heridas, el ladrón intentó escapar en el auto en el que había llegado, pero fue reducido por la propia víctima, quien además advirtió que a bordo del vehículo llevaba dos cuchillos.

El delincuente, de 25 años, quedó detenido. El caso, al igual que el anterior, es investigado por la fiscal Sogio.

