Un exfuncionario de Carlos Menem pidió disolver el Congreso

El ex secretario del gobierno de Carlos Menem Alberto Kohan cuestionó hoy el funcionamiento del Congreso de la Nación, en referencia a lo que ocurrió el pasado miércoles con los incidentes en la Cámara de Diputados, entre representantes del peronismo y algunos legisladores libertarios.

En diálogo con el programa “A confesión de parte”, que conduce Romina Manguel por FM Milenium, el exfuncionario comenzó con críticas a los últimos incidentes en el recinto: “La tristeza que me dio el espectáculo de la Cámara de Diputados el otro día… me dio repugnancia. Fue tristísimo. La verdad es que para mí, que he luchado tanto para que vuelva al sistema, para que ellos crean en el sistema. Ver esa basura fue tristísimo”.

En ese sentido, remarcó que “hay una cosa que es que en los gobiernos parlamentarios vos podés disolver el Parlamento, si llega un momento que se convierte en un obstáculo. Y no estoy yendo para los regímenes autoritarios”.

Y continuó: “La verdad que es un Parlamento con 280 diputados, 72 senadores, que lo que más ha dado son tristes espectáculos este año. A veces me pongo a pensar si no habrá que replantearse el sistema”.

A continuación, Kohan sostuvo que “tenemos más senadores que los Estados Unidos” y pidió una reducción de la cantidad de parlamentarios en la Cámara Alta: “Con 500 millones de habitantes, tienen 100 senadores. Nosotros tenemos con 52 millones, 72 senadores. Fue uno de los errores de la reforma del 94″.