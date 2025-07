Un experto en la F1 anticipó por qué Horner podría llegar a Alpine

El despido de Christian Horner como jefe de equipo de Red Bull Racing dio lugar a una ola de especulaciones sobre qué sucederá con el futuro del directivo británico en la Fórmula 1. Tras una temporada marcada por los resultados irregulares del equipo, y a un año de lo que fue la investigación interna por supuesta “conducta inapropiada” contra una empleada de la fábrica, Horner fue apartado de su cargo, aunque pocos dentro del paddock creen que esta sea su última aparición en la máxima categoría.

A pesar de que Horner había sorteado una denuncia interna y había sido exonerado por una investigación independiente a comienzos de 2024, la combinación del bajo rendimiento de Red Bull y las dudas alrededor de la continuidad de Max Verstappen forzaron finalmente la decisión de los altos directivos. La estructura de la bebida energizante ocupa hoy el cuarto puesto del Campeonato de Constructores y la presión fue en aumento con el correr de las carreras.

Con su futuro abierto, el nombre de Horner no tardó en circular como posible refuerzo para otros equipos. Uno de los destinos más mencionados es Alpine, y especialistas como Ted Kravitz y Karun Chandhok, ambos analistas de Sky Sports F1, aportaron su mirada sobre las chances del ex director Red Bull.

Kravitz señaló que, aunque Horner fue vinculado por años a Ferrari para el puesto de jefe de equipo, aspectos personales y familiares alejarían al hombre que estuvo 20 años como el mandamás de RB de esa opción. “Hace un par de meses, desde los hechos de Bahréin del año pasado, la actitud de Christian ha sido simplemente: sigamos adelante, todo sigue como siempre, yo sigo al mando, vamos a superar esto. Y ha sobrevivido a todo eso. Desde entonces, recibió un acercamiento de Ferrari, y si hubiese pensado que no iba a sobrevivir en Red Bull, tal vez se lo habría tomado un poco más en serio. Pero, con su familia, con sus tres hijos… ¿realmente quiere mudarse con todos ellos? ¿Irse a vivir solo a Italia? ¿Sacar a sus hijos del colegio? ¿Mudarse con su esposa?”, analizó el periodista.