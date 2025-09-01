Un Fin de Semana Policial con Intensos Operativos y Graves Hechos Delictivos en Formosa

En una entrevista exclusiva con el programa radial “Exprés En Radio” de FM VLU 88.5, la subcomisario Laura Torales de la Policía de la provincia de Formosa ofreció un detallado balance de los operativos y hechos más relevantes del pasado fin de semana. La jornada, marcada por eventos masivos y la incansable labor policial, también se vio ensombrecida por graves incidentes que la fuerza investiga.

Gran Despliegue Policial en Toda la Provincia

Ante la gran cantidad de eventos sociales, recitales y las celebraciones del Día de las Infancias, la policía de Formosa redobló sus esfuerzos. La subcomisario Torales confirmó que se llevó a cabo un despliegue masivo de recursos humanos y logísticos. “En realidad la fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana justamente el fin de semana. Se redobló la apuesta en este caso porque hubo varios eventos entre ellos el del Día del Niño y varios recitales también. Todos ellos en los diferentes barrios también se había reforzado y en el interior de la provincia. Todo en simultáneo”, detalló la funcionaria. Este amplio operativo, que se extendió a lo largo y ancho de la provincia, buscó garantizar la seguridad en un fin de semana de alta concurrencia.

Balance de los Controles de Alcoholemia: Preocupantes Cifras

A pesar de los esfuerzos, los resultados de los controles de alcoholemia revelaron una alarmante realidad. Los operativos de la Dirección General de Policía y Seguridad Vial controlaron a 1694 personas, resultando en 244 actas de infracción. La cifra más preocupante fue la de 51 conductores alcoholizados en toda la provincia.

La subcomisario brindó cifras contundentes: “se sacaron fuera de circulación 25 motos y se redujeron 108 licencias de conducir por las faltas graves a la legación del Gran [sic]”. Estas estadísticas reflejan la persistente imprudencia de algunos conductores y la importancia de mantener este tipo de controles.

Robo a un Comercio en el Barrio San Pedro

Uno de los hechos delictivos que generó gran repercusión fue el robo a un local en el barrio San Pedro, cuyas imágenes captadas por cámaras de seguridad circularon ampliamente. La subcomisario Torales ofreció detalles preliminares del incidente. El suceso ocurrió el domingo alrededor de las 6:15 de la mañana, cuando un sujeto ingresó al local y sustrajo una importante suma de dinero. La víctima, una mujer de 30 años, logró huir y alertar a la policía. “Al ingresar al local pudo constatar esta chica, la faltante de una importante suma de la recaudación del día anterior”, informó la subcomisario. La investigación continúa en curso para dar con el paradero del autor y recuperar el dinero sustraído. Hasta el momento, el monto exacto del robo sigue bajo investigación.

Grave Caso de Violencia de Género: Un Hombre Detenido por Agredir a su Pareja Embarazada

El suceso más grave del fin de semana fue sin duda el de un hombre que presuntamente arrojó a su pareja embarazada por las escaleras de su vivienda. La víctima, con lesiones de gravedad, fue trasladada de inmediato al Hospital de la Madre y el Niño, donde permanece internada.

La policía, alertada por la línea de emergencia 911, actuó de forma rápida. “El hecho en cuestión sucedió el sábado alrededor de las 10 de la mañana, donde integrantes de la comisaría seccional segunda y la zona cuatro del comando radioeléctrico policial acudieron a un requerimiento”, explicó la subcomisario. La celeridad del operativo permitió la detención del presunto agresor, un hombre de 38 años. Además, se tuvo que dar intervención a la línea 102 para resguardar a la hija menor de la víctima, que se encontraba en el lugar.

El detenido ha sido notificado de su situación procesal por una causa de “tentativa doméstica en contexto de violencia de género” y quedó a disposición del juez de instrucción y correccional número cuatro, el Dr. Marcelo Picabea. Este trágico evento subraya la constante problemática de la violencia de género y la respuesta crucial de las fuerzas de seguridad ante estas emergencias.