Un freno al ajuste estatal: el Congreso le bajó decretos delegados a Sturzenegger

Comprende algunas de las medidas de reforma profunda del Estado que fueron talladas desde la cartera de Desregulación a lo largo del año que se extendieron los súper poderes otorgados por la Ley Bases

El Senado de la Nación rechazó los decretos delegados que orquestó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley Bases. Como no declararon su nulidad, los cambios ya efectuados no se revertirán, pero el Gobierno ya no cuenta con los poderes especiales para seguir moldeando el Estado a gusto.

Los votos afirmativos fueron en rechazo de los decretos y los negativos a favor de mantenerlos. El decreto 462/25 que reestructura los organismos de la secretaría de Transporte, incluido el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) fue rechazado por 60 votos negativos, 10 afirmativos. Los únicos que lo apoyaron fueron los senadores de La Libertad Avanza, la bullrichista Carmen Álvarez Rivero y el exlibertario Francisco Paoltroni.

El 345/25, que modifica los organismos de la secretaría de Cultura; fue rechazado por 57 votos negativos, 13 afirmativos y 1 abstención. En este caso el oficialismo contó con el apoyo de algunos del PRO y la senadora radical Carolina Losada. Se abstuvo el aliado salteño Juan Carlos Romero y se ausentó la neuquina Lucila Crexell.

El 351/25, que modifica el Banco Nacional de Datos Genéticos fue rechazado por 58 afirmativos, 12 afirmativos y 1 abstención. El DNU que desregula la Marina Mercante fue rechazado con 55 votos negativos, 13 afirmativos y 3 abstenciones, en este caso sumada la de los misioneros de Carlos Rovira, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce.

El 461/25, que dispone el cierre de Vialidad Nacional, fue rechazado por 60 votos negativos, 10 positivos y 1 abstención. Para este caso se bajaron senadores del PRO, aunque mantuvo firme su postura Losada y el amarillo Martín Goerling.