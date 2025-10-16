Un Fuerte Espaldarazo Nacional: La Libertad Avanza Formosa Recibe a Martín Menem en Plena Campaña

Una intensa jornada política se vive en la provincia de Formosa con la llegada de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y referente clave de La Libertad Avanza (LLA), para un acto central de apoyo a los candidatos locales en Las Lomitas. En diálogo exclusivo con el programa radial “Una Cuestión de FEr”, conducido por Fernando López en FM VLU 88.5, el Dr. Esteban López Tozzi, presidente de LLA Formosa y diputado provincial electo, brindó detalles sobre la visita, las expectativas de campaña y respondió a las críticas sobre el presupuesto nacional.

Menem en Las Lomitas: Un Mensaje de Respaldo a Atilio Basualdo

López Tossi confirmó la inminente presencia de Martín Menem en Las Lomitas, donde encabezaría un acto junto a los principales referentes y candidatos provinciales de La Libertad Avanza. El diputado electo resaltó la importancia de la visita:

“La presencia de Martín, presidente de la Cámara de Diputados, vicepresidente de el Partido Nacional. Es un poco el mensaje también para todos los formoseños en un sentido de que Atilio debe llegar a ser electo, no va a estar solo, va a estar fuertemente acompañado por La Nación y bueno, por nosotros, por todo el equipo en la provincia.”

El encuentro, que se perfila como “el pico de la campaña” a diez días de los comicios, según señaló el conductor Fernando López, busca enviar una señal clara de que, de ser electo, el candidato Atilio Basualdo contaría con el apoyo de la Nación para impulsar el desarrollo provincial.

“Lo que seguramente va a representar quizás un poco de lo que la Nación puede enviar a Formosa, hablando, por ejemplo, de las viviendas sociales, digamos, que maneja el RENAVAS tranquilamente, Atilio puede gestionarlo y así, por ejemplo, las políticas de empleo que empiecen a llegar a la provincia de Formosa, también con el mantenimiento de la ruta nacional a través de Vialidad Nacional. Eh, en definitiva, todo el apoyo nacional para tratar de que la provincia este tenga el envión que necesita también al 2027.”

Desmintiendo la Falta de Obras en Formosa

Uno de los puntos clave de la entrevista fue la réplica a las declaraciones de la diputada nacional Graciela Parola, quien había manifestado que el presupuesto nacional 2026 no contenía obras para Formosa. López Tozzi fue tajante al desmentir esta afirmación, argumentando que la diputada no leyó correctamente el documento.

“Es mentira, digamos, que eso tanto Neme como Atilio Bazuldo mienten a propósito de esto» en referencia a los dichos de Parola. «Sí, en las consideraciones de Parola, a mí en lo personal me tiene sin cuidado, lo que pasa que Graciela no leyó el presupuesto nacional.”

El presidente de LLA Formosa aseguró que una parte significativa del presupuesto se destinará a obras y sugirió que la legisladora debería interrogar al gobernador sobre los fondos que ya fueron transferidos para finalizar las obras en curso, cumpliendo con la Constitución Nacional.

“Hay un gran porcentaje de ese dinero que se va a destinar a obras. De hecho, Parola tendría que preguntarle a su gobernador cuánto dinero recibió en ese tiempo durante el gobierno de Javier Milei para para terminar las obras que le transfirió a la provincia con transferencia de recurso como dicta la Constitución Nacional.”

La Seguridad como Tema en Campaña

Ante la consulta sobre posibles preocupaciones de seguridad, dadas las tensiones previas en distintos puntos de la provincia y episodios de violencia en otras jurisdicciones, López Tozzi expresó que la hostilidad es una “moneda constante” en los distritos que no apoyan al gobierno nacional.

“Mira, eso es una moneda constante en todos los gobiernos que no apoyan a Javier. Pareciera ser de que la violencia es el único medio o el único camino que tienen disponibles para debatir las ideas.”

El dirigente provincial sugirió que el malestar del oficialismo local podría deberse al destino de los fondos nacionales.

“Le debe estar doliendo justamente a a todo el aparato gildista que el 80% del presupuesto nacional se vaya a destinar justamente al grupo focal que ellos los que mantienen cautivos, es decir, a todas las personas de escasos recursos, gente que cobra algún tipo de beneficio nacional. Este, ese tipo de cuestiones molestan de cara justa al 2027 porque ven la gran masa de su votante que va a ser beneficiada por el gobierno nacional.”

En este contexto de campaña caliente, el despliegue de seguridad es significativo, especialmente considerando el alto perfil de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados y su lugar en la línea sucesoria. El propio Atilio Basualdo se encuentra custodiado por Gendarmería tras incidentes previos, un hecho que resalta la dimensión de la preocupación por el clima político.

Actividades de Cierre en la Capital

Finalmente, Esteban López Tozzi adelantó que las actividades de campaña no terminarán en Las Lomitas. Tras el acto de esta tarde, La Libertad Avanza prepara un evento en la capital para el día siguiente.

“Mañana ¿Hay algún tipo de evento aquí en capital? ¿Están preparando para eso?», pregunto el periodista, «Exacto, tengo entendido que va a arrancar un poquito pasado el mediodía, el lugar todavía está por confirmarse.”

Con la presencia de un referente nacional, La Libertad Avanza Formosa busca consolidar su mensaje y movilizar a sus votantes en la recta final hacia las elecciones. El acto en el Polideportivo Municipal de Las Lomitas promete ser un hito en el marco del “fuego cruzado de campaña” que caracteriza el actual escenario político formoseño.