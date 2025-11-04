Un gesto a tiempo: la Policía salvó a una mujer en el puente de Herradura

Una rápida y oportuna intervención de efectivos policiales de la Comisaría de Herradura evitó que una mujer atentara contra su vida arrojándose desde el puente ubicado en el acceso a la localidad, sobre el riacho El Salado.

El hecho ocurrió en horas de la noche del lunes, cuando un grupo de uniformados realizaban un control vehicular e identificación de personas en el ingreso al pueblo. En ese momento, los efectivos escucharon los gritos desesperados de un hombre que pedía ayuda desde el puente, por lo que se dirigieron de inmediato al lugar.

Al arribar, observaron la presencia de un hombre que sostenía del brazo a una mujer, pidiendo auxilio porque ella, visiblemente alterada, intentaba lanzarse al agua. Sin dudarlo, los policías intervinieron de manera rápida y lograron sujetarla para ponerla a resguardo. Luego de contenerla y dialogar algunos minutos, la mujer accedió a desistir de su decisión.

Poco después, se hizo presente el oficial de servicio, quien tomó conocimiento detallado de la situación e identificó a ambas personas, constatando que se trataba de una pareja mayor de edad. Según se pudo establecer tras las averiguaciones, el intento habría tenido como trasfondo una discusión sentimental: el hombre había decidido poner fin a la relación, lo que provocó la desesperación de la mujer.

La misma fue trasladada al Centro de Salud local, donde fue asistida y examinada por profesionales médicos. En sede policial se tomaron declaraciones testimoniales a ambas partes, y se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes con intervención de la justicia ordinaria.

La acción inmediata y el compromiso del personal policial fueron determinantes para evitar un desenlace trágico, destacándose una vez más el trabajo preventivo y humano que desempeñan los efectivos de la fuerza provincial en toda la provincia.