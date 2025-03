Un gigante global anticipa cuánto desembolsará el FMI y pone fecha al fin del cepo

Un informe del Citi estima que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) incluirá el desembolso de dólares frescos y calcula que el total probablemente se ubicará entre los u$s 15.000 y u$s 20.000 millones, que podrían alcanzarse gracias a unos u$s 5.000 millones complementarios que provendrían del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

«Si estos fondos adicionales se materializan, o en caso de que el acuerdo con el FMI supere los u$s 20.000 millones, Argentina tendrá los medios para eliminar los controles de capital este año», anticipa el informe, que analiza el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025 que emitió el Presidente Javier Miley y autoriza las operaciones de crédito entre Argentina y el Fondo en los términos de un Acuerdo Ampliado del Fondo.

«El directorio del FMI aún tiene que ratificar el acuerdo, que será resisado por el staff técnico y luego se confirmará el total de los fondos al igual que las condiciones que se puedan imponer (principalmente relacionadas a la política cambiaria y fiscal). El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó varias veces que antes de fines de abril estará listo el acuerdo y es probable que espere que los nuevos fondos ingresen antes de junio», anticipa el reporte del Citi.

El City señala que el otorgamiento de fondos frescos permitirá recuperar las reservas este año ya que los pagos al FMI comenzarán recién en 2026 y los más fuertes caen entre 2027 y 2028. Señala que esa ventana de tiempo para que haya que cancelar vencimientos con el organismo hace pensar que se podría salir de los controles de capitales este año.

«Hay que considerar que el Banco Central (BCRA) compró en 2024 más de u$s 25.000 millones, pero las reservas crecieron apenas en u$s 7.000 millones, principalmente, como consecuencia del pago de deuda externa (para la intervención cambiaria se usaron u$s 2.400 millones). Por eso, los fondos frescos permitirán al BCRA comprar dólares para recomponer las reseras», anticipa el reporte de este banco internacional.

Cuándo se espera

que se levante el cepo

Por otro lado, estiman que el levantamiento del cepo es una decisión que puede tomarse luego de las elecciones de medio término (previstas para el 28 de octubre), dado que el Gobierno puede preferir minimizar riesgos políticos. No obstante, hay que tener en cuenta que el tecto del decreto especifica que uno de los objetivos de la operación de crédito con el FMI es bajar el riesgo del país y regresar al mercado internacional de deuda.

El decreto no especifica los montos por los que se llegará a un acuerdo, pero prevé que se fijará un plazo de amortización de 10 años y un período de gracia de cuatro años y medio.

«Este tipo de programa indica un acuerdo más sólido con el Fondo, lo cual es una señal preliminar positiva, a pesar de que aún no se ha divulgado completamente», aclara el análisis.

Sin embargo, el banco destacó que será clave conocer cuántos fondos frescos aportará el Fondo para saber en qué medida el Gobierno podrá avanzar en la salida del cepo.

Cómo usará el

Gobierno los fondos

El decreto detalló que los fondos irán destinados a la cancelación de «Letras Intransferibles» del Tesoro Público del BCRA y especifica que los próximos vencimientos que debe enfrentar la Argentina son en 2025 (concretamente el 1 de junio) son de u$s10.500 millones. Se prevé la cancelación de los próximos cuatro años de vencimientos de 2022 a partir de la fecha de firma del acuerdo.

Por último, el reporte señala que no ven riesgos de que el decreto de Milei finalmente naufrague en el Congreso y confían en que será aprobado finalmente, sobre todo, sobre la base de lo ocurrido anteriormente con instrumentos similares.