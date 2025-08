Un gobernador se acerca a Milei: no presenta lista de candidatos a diputados nacionales

La irrupción del «Grupo de los 5» gobernadores que decidieron armar un frente federal para las elecciones nacionales de octubre diferenciado de La Libertad Avanza y del kirchnerismo, busca ampliarse pero no lo hará hacia San Luis. En un gesto hacia la Casa Rosada, el gobernador Claudio Poggi desistió de presentar su alianza para competir en las elecciones nacionales en las que la provincia renueva tres bancas en la Cámara de Diputados.

En Terrazas de Portezuelo, sede de gobierno de San Luis, hablan de una devolución de gentilezas porque en las elecciones provinciales de mayo La Libertad Avanza no presentó lista oficial, aunque hubo apéndices libertarios pero sin la bendición de Karina Milei, presidenta nacional del partido.

«El Frente político provincial Ahora San Luis es la confluencia de muchos partidos políticos que nos unimos para defender San Luis, para cuidar San Luis, para darnos gobernabilidad a nivel provincial, en los gobiernos municipales. Nos unimos los intendentes, el gobernador, los legisladores provinciales, los concejales, para poder llevar adelante las políticas públicas. Esa es nuestra prioridad», dijo Poggi en una rueda de prensa al visitar Villa Mercedes, el jueves.

«Personalmente creo que no tiene sentido y no creo conveniente la participación del Frente provincial Ahora San Luis en estas elecciones a diputados nacionales», agregó el mandatario que llegó al poder a través del frente que representaba a nivel nacional a Juntos y quebró 40 años de gobierno peronista al vencer a Alberto Rodríguez Saá.

El mandatario diagnosticó una campaña nacionalizada, como un plebiscito a la gestión del presidente Javier Milei y repitió que no competirán como frente. «No tiene sentido la participación del frente Ahora San Luis en una contienda electoral que es otra elección, es una elección nacional. Se va a recontra nacionalizar, donde se pone a consideración Milei sí, o Milei no, que no tiene nada que ver con el frente político provincial Ahora San Luis, donde es la confluencia de diferentes ideologías políticas», destacó.

De todos modos, Poggi aclaró que «cada partido político (de su alianza) decidirá cuál es lo que más le conviene a cada espacio político» para la inscripción de alianzas que vence el próximo jueves a la medianoche.

La decisión se puede leer como acuerdo con la Casa Rosada, pero diferente al que tienen los gobernadores radicales de Chaco o Mendoza, donde integran listas fusionadas. En las elecciones provinciales, el apoderado legal nacional de LLA presentó una nota en la Justicia Electoral de San Luis para aclarar que el partido violeta de los hermanos Milei no apoyaba a ninguna de las dos listas libertarias.

Una estaba encabezada por Rodolfo Negri, prosecretario parlamentario del bloque nacional de LLA en el Senado y pareja de la senadora nacional libertaria Marcela Arrascaeta. llevó el nombre la lista “Viva La Libertad Carajo» y sacó el 7,07%. La otra, del diputado nacional de LLA, Carlos D’Alessandro, compitió a a través del partido Tercera Posición y logró el 8,49%.

«El 11 de mayo pasado el pueblo nos dio un voto de confianza porque consideró que esta forma de trabajar, de unirnos, es la mejor forma para mejorar la situación, la tragedia social que nos dejó el Gobierno anterior, y que el 10 de diciembre del 2023 tuvimos que empezar a remontar», destacó Poggi que en esa elección cosechó el 47,29% y detrás quedó el Frente Justicialista con el 26,02%. Aún con casi la mitad de los votos de la provincia, desiste de tener diputados nacionales propios, en uneva nueva forma de acuerdo con la Casa Rosada.

Además, Poggi se aleja de la posibilidad de integrar el frente federal de los gobernadores Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Martín Llaryora, de Córdoba; Ignacio Torres de Chubut; Claudio Vidal, de Santa Cruz; y Carlos Sadir, de Jujuy. A ese frente esperan sumar al radical Gustavo Valdés, de Corrientes.

Las tres bancas de

Diputados que pone

en juego San Luis

El 10 de diciembre se le vence el mandato a tres diputados nacionales puntanos, una del justicialismo, un libertario y otra diputada del PRO.

Cuando Javier Milei llevaba apenas 10 días en la Casa Rosada, Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados daba la buena noticia de incorporar al diputado nacional número 38 a su bancada. Alberto Arancibia Rodríguez.

Integrante del Partido Demócrata, Arancibia Rodríguez asumió en diciembre de 2023 en lugar de Claudio Poggi, que era diputado nacional y resultó electo gobernador.

Además, se le vence el mandato a la macrista Karina Bachey, alineada también a la Casa Rosada desde la asunción de Milei.

Mientras que la tercera banca que la provincia de San Luis debe elegir es la que hoy ocupar la peronista Natalia Zabala Chacur, ex jefa de Gabinete de Ministros de Rodríguez Saá en la gobernación. Reemplazó a María José Zanglá, primera de la lista que renunció a los 13 días de estar en la banca.

En aquella elección en San Luis, se suponía que Zanglá sería testimonial dado que era la presidenta del Comité de Crisis por el coronavirus en la provincia y directorio del Hospital Ramón Carrillo. Solo estuvo en la sesión extraordinaria de 2021 en la que los diputados rechazaron el Presupuesto.