«Un Gobierno a la Deriva»: El Duro Análisis de Ana Costa Ankenbrand sobre la Gestión de Milei

La reciente reforma de la Constitución Provincial ha desatado un intenso debate político en Formosa, con posturas marcadas y estrategias diferenciadas por parte de los bloques legislativos. En una reveladora entrevista en el programa radial «Expres En Radio», conducido por Omar Merlo por FM VLU 88.5, la diputada provincial Ana Costa Ankenbrand (UCR) ofreció un análisis profundo de la posición de su partido, defendiendo el camino de la «coherencia» y la «lucha en la trinchera» frente al proceso constitucional y las controversias que lo rodean.

El proceso de juramento y el rol de los poderes del Estado

La diputada Costa Ankenbrand comenzó su intervención abordando el aparente «apuro» en los juramentos de los funcionarios, una cuestión que ha generado especulaciones en el ámbito político. Sin embargo, la legisladora fue categórica al aclarar que no se trató de una decisión arbitraria, sino de un procedimiento estrictamente reglamentario. «No, no, no, los plazos estaban dados y los los estipuló, digamos, están estipulados dentro de lo que implica el funcionamiento o poner en funcionamiento la nueva constitución,» explicó, desmintiendo cualquier maniobra.

La diputada detalló el orden cronológico de los eventos, desde la jura de los convencionales constituyentes —quienes fueron los artífices de la transición—, hasta la del gobernador, el vicegobernador y el presidente del Superior Tribunal de Justicia. Posteriormente, cada poder, incluida la Legislatura, llevó a cabo el juramento para poder continuar con sus funciones. «Un funcionario público, si hay un cambio en una Constitución, tiene que jurarla primero para poder… para ejercer la función,» recalcó, subrayando la importancia legal de este paso. En su caso, los diputados de la UCR juraron en la primera sesión posterior a la promulgación, cumpliendo con la exigencia institucional.

La disidencia y la estrategia de la UCR: no huir de las batallas

Un punto álgido de la entrevista fue la situación de los tres diputados que optaron por no jurar la nueva Carta Magna. Con una mezcla de ironía y firmeza, Costa Ankenbrand se refirió al bloque disidente, sugiriendo que parecen estar en «franca disidencia permanente» y que «les ha agarrado así como una rebeldía».

En contraposición, la diputada defendió la estrategia de la UCR de permanecer en la «trinchera», a pesar de las críticas que puedan surgir sobre su rol como oposición. La UCR decidió jurar, pero con una reserva específica que dejó asentada su disconformidad. La legisladora argumentó que este accionar es el único coherente. «Nosotros entendemos que la lucha se da en la trinchera presentando las batallas, no huyendo, no retirándonos ante las mínimas tocadas, sino que plantándonos,» manifestó. Esta postura, según ella, busca honrar la representación de la importante porción de formoseños que no se identifica con el modelo político actual.

El nudo de la controversia: la cláusula transitoria y la reelección indefinida

La reserva planteada por la UCR no está vinculada al cuerpo de la Constitución en sí, sino a la cuarta cláusula transitoria, una disposición que, según la diputada, permitiría una nueva reelección del actual gobernador. La legisladora explicó que si bien la nueva Constitución elimina la reelección indefinida, la cláusula transitoria establece que «se tomará como primer mandato el actual del actual gobernador, con lo cual, si este es el primer mandato, podría tener uno más.»

Costa Ankenbrand vinculó esta lucha a la historia del partido, que ha peleado por la eliminación de la reelección indefinida durante años. Un hito en esta batalla fue la presentación del Frente Amplio ante la Corte Suprema, que declaró inconstitucional el antiguo artículo 132. «La realidad es que la corte… era un hecho que la corte le iba a fallar en contra del del artículo 132,» enfatizó, desmintiendo la narrativa oficialista de que la reforma fue una decisión autónoma. Para mantener la coherencia con su lucha, la UCR ya ha presentado una nueva acción legal ante la Corte Suprema para que se expida sobre esta cláusula, un paso que demuestra la persistencia de su batalla.

Una política que regrese al ciudadano

Más allá de los tecnicismos legales y las disputas partidarias, la diputada Costa Ankenbrand aprovechó la entrevista para reflexionar sobre el estado actual de la política en Formosa. Cuestionó la pérdida de la discusión de propuestas de gobierno, una situación que atribuye, en parte, al sistema electoral de boleta completa que rige en la provincia. «Perdimos esa capacidad de discernir,» lamentó, aludiendo a la falta de información que los votantes tienen sobre los planes de cada candidato.

Finalmente, la legisladora hizo un llamado a la participación ciudadana y a la necesidad de construir una nueva forma de hacer política, más cercana a la gente y menos clientelista. En un momento de profunda reflexión, se negó a perder el optimismo y la «utopía» de que la política puede y debe ser una herramienta para mejorar la vida de las personas. «Me parece que un político nunca tiene que perder su lado humano,» concluyó, invitando a la ciudadanía a sumarse para que la política vuelva a ser «el arte de hacer las cosas posible.»

«Un Gobierno a la Deriva» sobre la Gestión de Milei

Ana Costa Ankenbrand, ofreció un diagnóstico sin filtros sobre el gobierno de Javier Milei. La legisladora describió una gestión que, a su parecer, se encuentra «perdida» y sin un rumbo claro, basando su crítica en una serie de eventos y decisiones que, según ella, han debilitado la credibilidad del Ejecutivo.

La Falta de Rumbo y la Caída de la «Anticasta»

Costa Ankenbrand cuestionó la capacidad de liderazgo del presidente, ironizando con que no sabe si Milei «tiene registro para conducir» el país. Su crítica más severa se centró en la incoherencia entre el discurso de campaña y la realidad del gobierno. La diputada señaló que el presidente llegó al poder con un mensaje de «odio» y «anticasta», pero en la práctica ha sumado a su equipo a figuras de la política tradicional, como los «menemistas» y «macristas», y ha mantenido a «la mitad de la gente que él tiene en el gobierno» proveniente de otras gestiones. «La casta evidentemente son los jubilados, son los los discapacitados, eh son eh los estudiantes universitarios. Había sido que la casta éramos», sentenció, subrayando una supuesta traición a sus promesas.

El «Corolario» de la Corrupción y la Falta de Coherencia

La diputada de la UCR no dudó en enumerar los escándalos que, a su juicio, han afectado al gobierno. Mencionó la polémica en el Ministerio de la Fentanilo, la situación de los jubilados y del PAMI, el caso de las valijas en la aduana, y la reciente votación en el Senado. Sin embargo, para Costa Ankenbrand, el punto de quiebre fue el caso del «3% de la coima de Karibu». «Eso fue como lo que reventó la gota que rebasó el vaso de la tolerancia de la gente», afirmó.

La legisladora también criticó el manejo de estas crisis, haciendo hincapié en la falta de reacción del presidente ante un escándalo que involucra a su hermana, Karina Milei. «El presidente diciendo que su mano derecha, quien conduce, su persona de máxima confianza en la cual él deja la vida en manos de su hermana involucrada en ser semejante escándalo y nadie dijo nada», expresó, calificando de «grave» la situación.

La Necesidad de una Alternativa y el Regreso a las Bases del Radicalismo

Ante un panorama que considera «gravísimo», con un gobierno que no encuentra apoyo ni en el Congreso y un discurso de violencia y división, Costa Ankenbrand hizo un llamado a la «sensatez» y a la «construcción» de una nueva alternativa política. Aplaudió las declaraciones de gobernadores como Pullaro y remarcó la necesidad de ofrecerle a la sociedad una opción que no sea «elegir entre el malo y el menos malo».

Para la diputada, este es el momento para que el radicalismo regrese a sus «bases» y «recupere las banderas históricas del partido»: la lucha por los derechos humanos, la universidad pública, la salud pública y la democracia. Afirmó que el partido no debe temer a la derrota electoral, ya que ha dado «luchas peores» en su historia, como la recuperación democrática. «No vamos a dejar nuestras convicciones de lado eh para estar con los ganadores», aseveró.

La Política en Formosa y el Camino a Seguir

Al trasladar la conversación al ámbito provincial, Costa Ankenbrand se refirió a la alianza del radicalismo con otras fuerzas políticas en Formosa, como el MID y Libres del Sur. A su entender, el partido decidió «recuperar las banderas» y no ceder a la imposición de candidaturas o a la «lealtad» a una persona. «Ante este escenario el partido tomó la decisión de Con esta regla no, dijo», comentó.

Finalmente, la diputada hizo hincapié en la importancia de una política más cercana a la gente. Rechazó la política de redes sociales y el «streaming», abogando por el «cara a cara» y la conexión con los ciudadanos. «La gente necesita otra otra cosa, necesita propuesta, necesita que vos que sepa que vos vas a trabajar para resolverle su problema», concluyó, reafirmando que el foco de la política debe estar en las «ideas» y no en las «personas».